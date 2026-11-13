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МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2026 год

МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2026 год - 13.11.2026, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2026 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь чуть понизило прогноз спроса на нефть в мире на текущий год: теперь ожидает спада на 2,68 миллиона баррелей в | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:17+0300

2026-11-13T12:17+0300

2026-11-13T12:17+0300

энергетика

нефть

мэа

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь чуть понизило прогноз спроса на нефть в мире на текущий год: теперь ожидает спада на 2,68 миллиона баррелей в сутки, до 102,29 миллиона баррелей, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, по итогам текущего года спрос сократится на 2,68 миллиона баррелей в сутки, что на 7 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось месяцем ранее - 2,61 миллиона баррелей. Кроме того, МЭА незначительно понизило оценку спроса в прошлом году - до 104,97 миллиона баррелей в сутки с 104,99 миллиона. Таким образом, мировой спрос на нефть по итогам текущего года теперь ожидается на уровне 102,29 миллиона баррелей в сутки (против 102,38 миллиона баррелей в прошлом докладе). Также агентство повысило прогноз темпов роста спроса на нефть в 2027 году - до 2,01 миллиона баррелей в сутки вместо 2 миллионов баррелей, ожидаемых месяцем ранее. Общий мировой спрос ожидается на уровне 104,3 миллиона баррелей в сутки (вместо 104,38 миллиона в предыдущем докладе).

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нефть, мэа