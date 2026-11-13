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На высоких скоростях: Малайзия усилила проверку чипов Megaspeed, пишут СМИ - 13.11.2026, ПРАЙМ
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На высоких скоростях: Малайзия усилила проверку чипов Megaspeed, пишут СМИ
На высоких скоростях: Малайзия усилила проверку чипов Megaspeed, пишут СМИ - 13.11.2026, ПРАЙМ
На высоких скоростях: Малайзия усилила проверку чипов Megaspeed, пишут СМИ
Малайзия заявила, что изучает, были ли вывезены за границу ИИ-чипы, привезенные сингапурской компанией Megaspeed International, ужесточив проверку вокруг... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:02+0300
2026-11-13T13:02+0300
технологии
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Малайзия заявила, что изучает, были ли вывезены за границу ИИ-чипы, привезенные сингапурской компанией Megaspeed International, ужесточив проверку вокруг компании, оказавшейся в центре скандала, который привел к отставке Дженсена Хуанга из Nvidia, пишет Bloomberg.Министерство инвестиций, торговли и промышленности сотрудничает с таможенным управлением Малайзии, чтобы выяснить, были ли чипы, импортированные подразделением Megaspeed — компанией Speedmatrix, — впоследствии реэкспортированы, и если да, то соответствовали ли эти поставки малайзийскому законодательству.Как отмечает агентство, Megaspeed оказалась под пристальным вниманием после сообщений о том, что ее бывший гендиректор Элис Хуанг якобы помогала китайским технологическим компаниям закупать передовые чипы Nvidia на базе ИИ. Малайзийские власти изучают возможную контрабанду чипов как минимум с прошлого года, и министерство заявило, что ни Megaspeed, ни Speedmatrix никогда не получали одобрения. Компаниям также напомнили о недопустимости искажать свои сделки с госучреждениями."Для ввоза ИИ-чипов в Малайзию в настоящее время не требуется разрешение или лицензия. Однако с июля 2025 года любой, кто хочет экспортировать, реэкспортировать, перевозить или транспортировать высокопроизводительные американские чипы ИИ из Малайзии или через Малайзию, должен сначала получить разрешение от министерства", — говорится в заявлении ведомства. Малайзия стала важным направлением для инвестиций в дата-центры на фоне растущего спроса на вычислительные мощности для ИИ, что поставило страну под более пристальное внимание к вопросу, можно ли перенаправить передовые американские технологии в направления, подпадающие под экспортные ограничения США. Министерство сообщило, что тесно сотрудничает с властями Сингапура и США и рассматривает дополнительные меры для усиления контроля при необходимости.
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технологии, малайзия, nvidia, bloomberg, сша, бизнес, нефть, сингапур
Технологии, МАЛАЙЗИЯ, Nvidia, Bloomberg, США, Бизнес, Нефть, СИНГАПУР
13:02 13.11.2026
 
На высоких скоростях: Малайзия усилила проверку чипов Megaspeed, пишут СМИ

Bloomberg: Малайзия проверяет, не вывезли ли чипы Nvidia за границу

© Максим Блиновчип-модуль
чип-модуль
© Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Малайзия заявила, что изучает, были ли вывезены за границу ИИ-чипы, привезенные сингапурской компанией Megaspeed International, ужесточив проверку вокруг компании, оказавшейся в центре скандала, который привел к отставке Дженсена Хуанга из Nvidia, пишет Bloomberg.
Министерство инвестиций, торговли и промышленности сотрудничает с таможенным управлением Малайзии, чтобы выяснить, были ли чипы, импортированные подразделением Megaspeed — компанией Speedmatrix, — впоследствии реэкспортированы, и если да, то соответствовали ли эти поставки малайзийскому законодательству.
Как отмечает агентство, Megaspeed оказалась под пристальным вниманием после сообщений о том, что ее бывший гендиректор Элис Хуанг якобы помогала китайским технологическим компаниям закупать передовые чипы Nvidia на базе ИИ. Малайзийские власти изучают возможную контрабанду чипов как минимум с прошлого года, и министерство заявило, что ни Megaspeed, ни Speedmatrix никогда не получали одобрения. Компаниям также напомнили о недопустимости искажать свои сделки с госучреждениями.
"Для ввоза ИИ-чипов в Малайзию в настоящее время не требуется разрешение или лицензия. Однако с июля 2025 года любой, кто хочет экспортировать, реэкспортировать, перевозить или транспортировать высокопроизводительные американские чипы ИИ из Малайзии или через Малайзию, должен сначала получить разрешение от министерства", — говорится в заявлении ведомства.
Малайзия стала важным направлением для инвестиций в дата-центры на фоне растущего спроса на вычислительные мощности для ИИ, что поставило страну под более пристальное внимание к вопросу, можно ли перенаправить передовые американские технологии в направления, подпадающие под экспортные ограничения США. Министерство сообщило, что тесно сотрудничает с властями Сингапура и США и рассматривает дополнительные меры для усиления контроля при необходимости.
 
ТехнологииМАЛАЙЗИЯNvidiaBloombergСШАБизнесНефтьСИНГАПУР
 
 
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