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Рынок облигаций ушел в тень рубля и займов Минфина - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Рынок облигаций ушел в тень рубля и займов Минфина
Рынок облигаций ушел в тень рубля и займов Минфина - 13.11.2026, ПРАЙМ
Рынок облигаций ушел в тень рубля и займов Минфина
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:27+0300
2026-11-13T12:27+0300
рынок
мнения аналитиков
финансы
росстат
центральные банки
"солид инвестиции"
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Макроэкономический контекстРублевые облигацииГрафик 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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2026
Ольга Николаева
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Ольга Николаева
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/11/872437515_0:216:1706:1922_100x100_80_0_0_749144da53e0f6928dd32e07f9031a46.jpg
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4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Рынок, Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
12:27 13.11.2026
 
Рынок облигаций ушел в тень рубля и займов Минфина

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Ольга Николаева, руководитель направления разработки инвестиционных идей Солид Инвестиции
Ольга Николаева
Старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы

Макроэкономический контекст

  1. 1.
    Росстат зафиксировал рост ИПЦ на неделе с 03 по 09 ноября на 0,12% против дефляции 0,04% неделей ранее. С начала месяца рост потребительских цен в РФ к 9 ноября составил 0,11%, с начала года цены выросли к 9 ноября на 6,33%. Годовая инфляция в РФ на 9 ноября ускорилась до 6,97% с 6,95% на 2 ноября (на конец сентября составляла 6,35%). Ускорение в основном связано с продовольственными товарами.
  2. 2.
    Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,234 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Сентябрьская оценка Минфина предусматривает дефицит по итогам 2026 года около 7,35 трлн рублей, или 3,2% ВВП.
  3. 3.
    В рамках выступления Эльвиры Набиуллиной в Государственной Думе было заявлено:
    • по итогам 2026 года Банк России ожидает рост ВВП пределах 1%;
    • в базовом сценарии ключевая ставка будет оставаться двузначной на протяжении всего 2027 года. ЦБ особо выделил взаимосвязь бюджета и процентной политики: чем больше расходов финансируется за счёт дефицита, тем более ограничительным должно оставаться кредитование для сдерживания инфляции.
  4. 4.
    По данным Банка России, международные резервы РФ в период с 30 октября по 6 ноября увеличились на $2,7 млрд (или на 0,4%) и достигли $724,3 млрд (против $721,6 млрд неделей ранее), благодаря положительной переоценке активов.

Рублевые облигации

  1. 1.
    После небольшого снижения в конце прошлой недели рынок гособлигаций перешел к боковому движению. Индекс RGBI изменился на 0,07% и остается в районе отметки 112 п.п. Настроения инвесторов определяются навесом первичных заимствований Минфина в 4К26 г., дальнейшей траекторией ключевой ставки и инфляционными ожиданиями.
  2. 2.
    Кредитные спреды на неделе существенно не изменились.
  3. 3.
    Минфин в среду провел первичные аукционы двух "классических" выпусков ОФЗ с погашением в 2031 и 2037 годах. Спрос на длинную серию 26250 составил 74,1 млрд руб. при размещении 31,6 млрд руб. Общий объем привлечения за день составил 88,9 млрд. руб. Также в конце прошлой недели Минфин зарегистрировал новые выпуски ОФЗ на сумму 1,05 млрд руб. В их числе 4 выпуска с фиксированным купоном и новый инфляционный линкер ОФЗ-ИН 52006.
  4. 4.
    На рынке корпоративных облигаций продолжились стоимостные колебания. МГКЛ допустил 5-й технический дефолт. ГК Самолет также задержал исполнений оферты, однако позже обязательства были исполнены.

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

16,01

16,03

16,1

14,4

Корпоративные облигации (YTM)

16,07

16,03

16,03

16,4

График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
© Фото : ИФК "Солид"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    Рубль продолжил умеренное ослабление. Основными драйверами стали сочетание снижения мировых цен на нефть, увеличения ежедневных покупок валюты Минфином по бюджетному правилу и сокращение предложения валюты со стороны экспортеров. Курс рубля перешел к умеренному ослаблению после затяжного октябрьского роста. Официальный курс доллара скорректировался с минимумов в районе 80,5 руб. до 82,66 руб., а биржевой юань поднимался выше 12,4 руб.
  2. 2.
    Консенсус прогноз предполагает незначительное ослабление рубля (около 3%) до конца 2026 года и дальнейшее плавное понижение стоимости российской валюты в 2027 году.

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

85 (ранее 85)

EUR/RUB

95,2 (ранее 95,77)

CNY/RUB

12,63 (ранее 12,63)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

9,6

9,7

10,5

8,4

Юаневые облигации (YTM)

8,5

8,6

9,0

7,1

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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