Рынок облигаций ушел в тень рубля и займов Минфина

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.Росстат зафиксировал рост ИПЦ на неделе с 03 по 09 ноября на 0,12% против дефляции 0,04% неделей ранее. С начала месяца рост потребительских цен в РФ к 9 ноября составил 0,11%, с начала года цены выросли к 9 ноября на 6,33%. Годовая инфляция в РФ на 9 ноября ускорилась до 6,97% с 6,95% на 2 ноября (на конец сентября составляла 6,35%). Ускорение в основном связано с продовольственными товарами.
- 2.Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,234 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Сентябрьская оценка Минфина предусматривает дефицит по итогам 2026 года около 7,35 трлн рублей, или 3,2% ВВП.
- 3.В рамках выступления Эльвиры Набиуллиной в Государственной Думе было заявлено:
• по итогам 2026 года Банк России ожидает рост ВВП пределах 1%;
• в базовом сценарии ключевая ставка будет оставаться двузначной на протяжении всего 2027 года. ЦБ особо выделил взаимосвязь бюджета и процентной политики: чем больше расходов финансируется за счёт дефицита, тем более ограничительным должно оставаться кредитование для сдерживания инфляции.
- 4.По данным Банка России, международные резервы РФ в период с 30 октября по 6 ноября увеличились на $2,7 млрд (или на 0,4%) и достигли $724,3 млрд (против $721,6 млрд неделей ранее), благодаря положительной переоценке активов.
Рублевые облигации
- 1.После небольшого снижения в конце прошлой недели рынок гособлигаций перешел к боковому движению. Индекс RGBI изменился на 0,07% и остается в районе отметки 112 п.п. Настроения инвесторов определяются навесом первичных заимствований Минфина в 4К26 г., дальнейшей траекторией ключевой ставки и инфляционными ожиданиями.
- 2.Кредитные спреды на неделе существенно не изменились.
- 3.Минфин в среду провел первичные аукционы двух "классических" выпусков ОФЗ с погашением в 2031 и 2037 годах. Спрос на длинную серию 26250 составил 74,1 млрд руб. при размещении 31,6 млрд руб. Общий объем привлечения за день составил 88,9 млрд. руб. Также в конце прошлой недели Минфин зарегистрировал новые выпуски ОФЗ на сумму 1,05 млрд руб. В их числе 4 выпуска с фиксированным купоном и новый инфляционный линкер ОФЗ-ИН 52006.
- 4.На рынке корпоративных облигаций продолжились стоимостные колебания. МГКЛ допустил 5-й технический дефолт. ГК Самолет также задержал исполнений оферты, однако позже обязательства были исполнены.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
16,01
16,03
16,1
14,4
Корпоративные облигации (YTM)
16,07
16,03
16,03
16,4
Валютные облигации
- 1.Рубль продолжил умеренное ослабление. Основными драйверами стали сочетание снижения мировых цен на нефть, увеличения ежедневных покупок валюты Минфином по бюджетному правилу и сокращение предложения валюты со стороны экспортеров. Курс рубля перешел к умеренному ослаблению после затяжного октябрьского роста. Официальный курс доллара скорректировался с минимумов в районе 80,5 руб. до 82,66 руб., а биржевой юань поднимался выше 12,4 руб.
- 2.Консенсус прогноз предполагает незначительное ослабление рубля (около 3%) до конца 2026 года и дальнейшее плавное понижение стоимости российской валюты в 2027 году.
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
85 (ранее 85)
EUR/RUB
95,2 (ранее 95,77)
CNY/RUB
12,63 (ранее 12,63)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
9,6
9,7
10,5
8,4
Юаневые облигации (YTM)
8,5
8,6
9,0
7,1
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