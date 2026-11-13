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Демпфер останется главной опорой для нефтяников в четвертом квартале - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Демпфер останется главной опорой для нефтяников в четвертом квартале
Демпфер останется главной опорой для нефтяников в четвертом квартале - 13.11.2026, ПРАЙМ
Демпфер останется главной опорой для нефтяников в четвертом квартале
Доходность оптовых продаж бензина в октябре снизилась на 17%, дизтоплива — на 6%. На первый взгляд, причина могла бы быть очевидна — падение цен. Но это не так: | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T05:05+0300
2026-11-13T05:05+0300
мнения аналитиков
нефть
европа
нпз
цены на бензин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875126830.jpg?1794535503
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Доходность оптовых продаж бензина в октябре снизилась на 17%, дизтоплива — на 6%. На первый взгляд, причина могла бы быть очевидна — падение цен. Но это не так: внутренние цены даже немного подросли. Главный фактор — сокращение демпферных выплат нефтяникам из бюджета.Механизм демпфера прост: государство компенсирует нефтяникам разницу между внутренней ценой на топливо и экспортным паритетом. Когда европейские цены на бензин и дизель в октябре упали на 10-15% месяц к месяцу, размер компенсации уменьшился — это и ударило по общей доходности переработки.Почему топливо в Европе подешевело? Сложились несколько факторов: страны "семерки" высвободили стратегические резервы нефтепродуктов, завершился сезон высокого спроса, повлияла и "дизельная сделка". При этом сырье — нефть — наоборот подорожало почти на 12% к сентябрю. Получился двойной эффект на рентабельность переработки.Снижение может продолжиться и в ноябре — в начале месяца цены на топливо резко упали. Европейский бензин подешевел до 930 долларов за тонну (против 1100 в среднем за сентябрь), дизель — до 1370 (в октябре было около 1450). Но многое зависит от и стоимости сырой нефти — именно она определяет маржинальность даунстрима.Важно понимать: октябрьское и возможное ноябрьское "сжатие" — не катастрофа. Оно происходит с рекордно высокой базы. Крэк-спреды по дизелю все еще выше 500 долларов за тонну — год назад было вдвое меньше. По бензину — под 300 долларов против 230-250 годом ранее.Ключевым стабилизатором для финансовых результатов ВИНК в четвертом квартале останется именно демпфер. В октябре бюджет перечислил нефтяникам рекордные 415 миллиардов рублей (за сентябрь). В ноябре выплата, скорее всего, будет на 80-90 миллиардов меньше, а в декабре (за ноябрь) нормализуется к уровню 200+ миллиардов рублей.Среди факторов давления часть носит разовый характер. Эффект от высвобождения резервов G7 — это временный рост объемов, который постепенно исчерпается. Сезонное снижение спроса по итогам осени — тоже. А вот риск роста экспорта нефтепродуктов с Ближнего Востока может иметь более устойчивый, среднесрочный характер — особенно при деэскалации в регионе. Это ключевой фактор, способный резко изменить баланс спроса и предложения. Сохраняется и внутренний структурный фактор — ограниченная загрузка российских НПЗ.На инвестиционные планы и объемы переработки снижение доходности пока заметно не влияет. Сокращение переработки в 2026 году связано скорее с логистическими и техническими ограничениями. А сохраняющиеся экспортные цены на топливо и исторически высокие крэк-спреды, наоборот, могут стимулировать новые инвестиции в переработку — как в России, так и в мире.Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа Капитал"
европа
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Дмитрий Скрябин
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Дмитрий Скрябин
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/05/12/870020122_0:320:2048:2368_100x100_80_0_0_8ff1abfaf930a95c1eb4346e9e39d514.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, европа, нпз, цены на бензин
Мнения аналитиков, Нефть, ЕВРОПА, НПЗ, Цены на бензин
05:05 13.11.2026
 
Демпфер останется главной опорой для нефтяников в четвертом квартале

Маржа снижается, инвестиции сохраняются: парадокс топливного рынка

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Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК Альфа Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Доходность оптовых продаж бензина в октябре снизилась на 17%, дизтоплива — на 6%. На первый взгляд, причина могла бы быть очевидна — падение цен. Но это не так: внутренние цены даже немного подросли. Главный фактор — сокращение демпферных выплат нефтяникам из бюджета.
Механизм демпфера прост: государство компенсирует нефтяникам разницу между внутренней ценой на топливо и экспортным паритетом. Когда европейские цены на бензин и дизель в октябре упали на 10-15% месяц к месяцу, размер компенсации уменьшился — это и ударило по общей доходности переработки.
Почему топливо в Европе подешевело? Сложились несколько факторов: страны "семерки" высвободили стратегические резервы нефтепродуктов, завершился сезон высокого спроса, повлияла и "дизельная сделка". При этом сырье — нефть — наоборот подорожало почти на 12% к сентябрю. Получился двойной эффект на рентабельность переработки.
Снижение может продолжиться и в ноябре — в начале месяца цены на топливо резко упали. Европейский бензин подешевел до 930 долларов за тонну (против 1100 в среднем за сентябрь), дизель — до 1370 (в октябре было около 1450). Но многое зависит от и стоимости сырой нефти — именно она определяет маржинальность даунстрима.
Важно понимать: октябрьское и возможное ноябрьское "сжатие" — не катастрофа. Оно происходит с рекордно высокой базы. Крэк-спреды по дизелю все еще выше 500 долларов за тонну — год назад было вдвое меньше. По бензину — под 300 долларов против 230-250 годом ранее.
Ключевым стабилизатором для финансовых результатов ВИНК в четвертом квартале останется именно демпфер. В октябре бюджет перечислил нефтяникам рекордные 415 миллиардов рублей (за сентябрь). В ноябре выплата, скорее всего, будет на 80-90 миллиардов меньше, а в декабре (за ноябрь) нормализуется к уровню 200+ миллиардов рублей.
Среди факторов давления часть носит разовый характер. Эффект от высвобождения резервов G7 — это временный рост объемов, который постепенно исчерпается. Сезонное снижение спроса по итогам осени — тоже. А вот риск роста экспорта нефтепродуктов с Ближнего Востока может иметь более устойчивый, среднесрочный характер — особенно при деэскалации в регионе. Это ключевой фактор, способный резко изменить баланс спроса и предложения. Сохраняется и внутренний структурный фактор — ограниченная загрузка российских НПЗ.
На инвестиционные планы и объемы переработки снижение доходности пока заметно не влияет. Сокращение переработки в 2026 году связано скорее с логистическими и техническими ограничениями. А сохраняющиеся экспортные цены на топливо и исторически высокие крэк-спреды, наоборот, могут стимулировать новые инвестиции в переработку — как в России, так и в мире.
Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа Капитал"

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