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Никитин призвал развивать транспортную инфраструктуру Мурманской области

Никитин призвал развивать транспортную инфраструктуру Мурманской области - 13.11.2026, ПРАЙМ

Никитин призвал развивать транспортную инфраструктуру Мурманской области

Вице-премьер России Андрей Никитин в рамках встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом призвал синхронно развивать транспортную инфраструктуру... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T18:32+0300

2026-11-13T18:32+0300

2026-11-13T18:32+0300

бизнес

россия

арктика

мурманск

главгосэкспертиза

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин в рамках встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом призвал синхронно развивать транспортную инфраструктуру региона, сообщили в правительстве РФ. "Мурманская область – один из ключевых транспортных узлов Арктики. Здесь важно синхронно развивать железнодорожные подходы, портовую и аэропортовую инфраструктуры. Это необходимо и для роста грузовых перевозок, и для повышения транспортной доступности региона", - сказал Никитин. Также Никитин и Чибис обсудили развитие аэропортов Мурманск и Апатиты. Так, в октябре "Главгосэкспертиза" выдала положительное заключение на проект реконструкции аэродрома в аэропорту Апатиты.

арктика

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бизнес, россия, арктика, мурманск, главгосэкспертиза