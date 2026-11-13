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Никитин призвал развивать транспортную инфраструктуру Мурманской области
Никитин призвал развивать транспортную инфраструктуру Мурманской области - 13.11.2026, ПРАЙМ
Никитин призвал развивать транспортную инфраструктуру Мурманской области
Вице-премьер России Андрей Никитин в рамках встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом призвал синхронно развивать транспортную инфраструктуру... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:32+0300
2026-11-13T18:32+0300
2026-11-13T18:32+0300
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россия
арктика
мурманск
главгосэкспертиза
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин в рамках встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом призвал синхронно развивать транспортную инфраструктуру региона, сообщили в правительстве РФ.
"Мурманская область – один из ключевых транспортных узлов Арктики. Здесь важно синхронно развивать железнодорожные подходы, портовую и аэропортовую инфраструктуры. Это необходимо и для роста грузовых перевозок, и для повышения транспортной доступности региона", - сказал Никитин.
Также Никитин и Чибис обсудили развитие аэропортов Мурманск и Апатиты. Так, в октябре "Главгосэкспертиза" выдала положительное заключение на проект реконструкции аэродрома в аэропорту Апатиты.
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Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, МУРМАНСК, Главгосэкспертиза
Никитин призвал развивать транспортную инфраструктуру Мурманской области
Никитин призвал синхронно развивать транспортную инфраструктуру Мурманской области
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин в рамках встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом призвал синхронно развивать транспортную инфраструктуру региона, сообщили в правительстве РФ.
"Мурманская область – один из ключевых транспортных узлов Арктики. Здесь важно синхронно развивать железнодорожные подходы, портовую и аэропортовую инфраструктуры. Это необходимо и для роста грузовых перевозок, и для повышения транспортной доступности региона", - сказал Никитин.
Также Никитин и Чибис обсудили развитие аэропортов Мурманск и Апатиты. Так, в октябре "Главгосэкспертиза" выдала положительное заключение на проект реконструкции аэродрома в аэропорту Апатиты.