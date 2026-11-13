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Победителям "Бриллиантовой бабочки" вручат бриллианты из коллекции "Алроса"

Победителям "Бриллиантовой бабочки" вручат бриллианты из коллекции "Алроса" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Победителям "Бриллиантовой бабочки" вручат бриллианты из коллекции "Алроса"

Победителям открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" вручат двенадцать уникальных бриллиантов из коллекции Alrosa Diamond Exclusive, все камни... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T00:23+0300

2026-11-13T00:23+0300

2026-11-13T00:23+0300

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никита михалков

алроса

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Победителям открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" вручат двенадцать уникальных бриллиантов из коллекции Alrosa Diamond Exclusive, все камни относятся к инвестиционному классу и обладают высочайшими характеристиками цвета и качества, сообщила "Алроса". Вторая церемония вручения открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" прошла в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова" в Москве в четверг. "Победителям "Бриллиантовой бабочки" вручат двенадцать уникальных бриллиантов из коллекции "Алроса". Специально для кинопремии "Бриллиантовая бабочка" алмазодобывающая компания "Алроса" подобрала двенадцать природных бриллиантов из коллекции Alrosa Diamond Exclusive. Все драгоценные камни относятся к инвестиционному классу и обладают высочайшими характеристиками цвета и качества", - говорится в сообщении. "Алроса" подчеркивает, что все бриллианты в коллекции обладают исключительными характеристиками по размеру, цвету и чистоте, а также идеальными параметрами огранки, полировки и симметрии Triple excellent в традиции эталонной русской школы огранки. Уточняется, что победитель в главной номинации "Лучший фильм" - создатели фильма "Август" - станет обладателем уникального бесцветного бриллианта весом 10,19 карата высшего цвета D и чистоты VVS1, который оценивается в сумму более одного миллиона долларов. Еще одиннадцать драгоценных камней весом более пяти карат каждый, стоимость которых достигает порядка 250 тысяч долларов, будут вручены лауреатам премии в других категориях. Среди них "Лучший режиссер" - Каныбек Калматов из Киргизии за фильм "Айтматов"; "Лучший сценарий" - Алиреза Мотамеди из Ирана за фильм "Дочь леди феи"; "Лучший оператор" - Александр Плотников с кинолентой "Эвакуация"; "Лучший композитор" - М.М. Киравани, который написал музыку к картине "Великая Танви"; "Лучший актер" - Жасулан Копбергенов из Казахстана за роль в фильме "Рестарт"; "Лучшая актриса" - Дананир Мобин из Пакистана за роль в фильме "Мой Льяри". А также "Лучший актер второго плана" - Роман Наумович из Белоруссии за работу в фильме "Переломный момент"; "Лучшая актриса второго плана" - Сладжа Зренич из Сербии за участие в ленте "Рука правосудия"; "Лучший художник" - команда фильма "Август" из Сергея Агина, Владимира Гудилина и Юлии Макушиной, "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство" - кубинский фильм "Улица 232"; "Приз за вклад в мировой кинематограф" - актриса Алиса Фрейндлих.

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бизнес, москва, киргизия, иран, никита михалков, алроса