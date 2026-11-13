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Посол России в Германии призвал расследовать теракт на "Северных потоках"

Посол России в Германии призвал расследовать теракт на "Северных потоках" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Посол России в Германии призвал расследовать теракт на "Северных потоках"

Если виновные и заказчики теракта на газопроводах "Северный поток" останутся безнаказанными, будет создан неприятный прецедент на будущее, заявил посол России в | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:08+0300

2026-11-13T19:08+0300

2026-11-13T19:08+0300

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КИЛЬ (Германия), 13 ноя - ПРАЙМ. Если виновные и заказчики теракта на газопроводах "Северный поток" останутся безнаказанными, будет создан неприятный прецедент на будущее, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины 2027 года. "Крайне важно, чтобы преступление было расследовано, чтобы были установлены и непосредственно исполнители, и, разумеется, заказчики всего этого дела ... если оставить все вот так вот безнаказанно, то будет создан неприятный прецедент и на будущее. Надо все расследовать", - заявил посол, отвечая на вопрос РИА Новости о судебном процессе в Гамбурге. Нечаев отметил, что был взорван объект критической европейской энергетической инфраструктуры, "поэтому тут должно быть ясно". Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению властей Украины он вместе с другими военными разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении, в частности в атаке на гражданские объекты. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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газ, россия, германия, сша, украина, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2