https://1prime.ru/20261113/prava-875190566.html

В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре

В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре - 13.11.2026, ПРАЙМ

В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре

Россиянам, у которых в ноябре 2023 года истекал срок действия водительских прав, но был автоматически продлен на три года, необходимо заменить удостоверения в... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:20+0300

2026-11-13T10:20+0300

2026-11-13T10:20+0300

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Россиянам, у которых в ноябре 2023 года истекал срок действия водительских прав, но был автоматически продлен на три года, необходимо заменить удостоверения в ноябре 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. "В ноябре 2026 года необходимо заменить водительское удостоверение… тем у кого оно истекло в ноябре 2023 года в случае, если владелец удостоверения воспользовался правом продления срока действия в соответствии с положениями постановления правительства РФ № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства. В ведомстве добавили, что также в этом месяце необходимо заменить водительское удостоверение тем водителям, у которых срок его действия заканчивается в ноябре текущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, мвд, авто