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В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре
В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре - 13.11.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре
Россиянам, у которых в ноябре 2023 года истекал срок действия водительских прав, но был автоматически продлен на три года, необходимо заменить удостоверения в... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:20+0300
2026-11-13T10:20+0300
общество
россия
мвд
авто
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Россиянам, у которых в ноябре 2023 года истекал срок действия водительских прав, но был автоматически продлен на три года, необходимо заменить удостоверения в ноябре 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. "В ноябре 2026 года необходимо заменить водительское удостоверение… тем у кого оно истекло в ноябре 2023 года в случае, если владелец удостоверения воспользовался правом продления срока действия в соответствии с положениями постановления правительства РФ № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства. В ведомстве добавили, что также в этом месяце необходимо заменить водительское удостоверение тем водителям, у которых срок его действия заканчивается в ноябре текущего года.
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40
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общество , россия, мвд, авто
Общество , РОССИЯ, МВД, Авто
10:20 13.11.2026
 
В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре

В МВД рассказали, кому необходимо заменить водительские права в ноябре

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Россиянам, у которых в ноябре 2023 года истекал срок действия водительских прав, но был автоматически продлен на три года, необходимо заменить удостоверения в ноябре 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
"В ноябре 2026 года необходимо заменить водительское удостоверение… тем у кого оно истекло в ноябре 2023 года в случае, если владелец удостоверения воспользовался правом продления срока действия в соответствии с положениями постановления правительства РФ № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.
В ведомстве добавили, что также в этом месяце необходимо заменить водительское удостоверение тем водителям, у которых срок его действия заканчивается в ноябре текущего года.
 
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