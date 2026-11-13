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В Приморье девять тысяч медработников и педагогов взяли льготную ипотеку - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Приморье девять тысяч медработников и педагогов взяли льготную ипотеку
В Приморье девять тысяч медработников и педагогов взяли льготную ипотеку - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Приморье девять тысяч медработников и педагогов взяли льготную ипотеку
Свыше девяти тысяч медработников и педагогов приняли участие в программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в Приморье, сообщает краевое правительство. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T07:38+0300
2026-11-13T07:38+0300
бизнес
общество
приморье
дальний восток
якутия
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – ПРАЙМ. Свыше девяти тысяч медработников и педагогов приняли участие в программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в Приморье, сообщает краевое правительство. "Медицинские работники и педагоги Приморья активно пользуются программой "Дальневосточная и арктическая ипотека" и приобретают собственное жилье на льготных условиях по ставке 2% годовых: выдано 9 141 кредит на 49,2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в общей сложности в ДФО оформлено льготных кредитов на сумму 271,8 миллиарда рублей. Учителя взяли свыше 26,2 тысячи займов по льготной ставке, врачи – почти 24,8 тысячи. Лидерами среди регионов Дальнего Востока по выдаче льготной ипотеки стали Якутия, где оформлено 11,4 тысячи займов, Приморье – свыше 9,1 тысячи, Хабаровский край – более 6 тысяч. "Востребованность этой меры поддержки подтверждает, что она отвечает реальным потребностям людей. Мы последовательно расширяем возможности программы, чтобы как можно больше квалифицированных специалистов могли воспользоваться ее преимуществами и связать свое настоящее и будущее с Дальним Востоком и Арктикой", – приводятся в сообщении слова вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко. Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" работает с декабря 2019 года до конца 2030 года. Участвовать в ней учителя и медики могут с 2022 года. Сейчас программой могут воспользоваться в том числе участники программы "Гектар", молодые и многодетные семьи, участники СВО, работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории. В рамках программы жилье можно купить по договорам долевого участия в новостройках, также можно построить свой дом.
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192
40
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40
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бизнес, общество , приморье, дальний восток, якутия, олег кожемяко
Бизнес, Общество , Приморье, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Олег Кожемяко
07:38 13.11.2026
 
В Приморье девять тысяч медработников и педагогов взяли льготную ипотеку

В Приморье более девяти тысяч медработников и педагогов оформили льготную ипотеку

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – ПРАЙМ. Свыше девяти тысяч медработников и педагогов приняли участие в программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в Приморье, сообщает краевое правительство.
"Медицинские работники и педагоги Приморья активно пользуются программой "Дальневосточная и арктическая ипотека" и приобретают собственное жилье на льготных условиях по ставке 2% годовых: выдано 9 141 кредит на 49,2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в общей сложности в ДФО оформлено льготных кредитов на сумму 271,8 миллиарда рублей. Учителя взяли свыше 26,2 тысячи займов по льготной ставке, врачи – почти 24,8 тысячи.
Лидерами среди регионов Дальнего Востока по выдаче льготной ипотеки стали Якутия, где оформлено 11,4 тысячи займов, Приморье – свыше 9,1 тысячи, Хабаровский край – более 6 тысяч.
"Востребованность этой меры поддержки подтверждает, что она отвечает реальным потребностям людей. Мы последовательно расширяем возможности программы, чтобы как можно больше квалифицированных специалистов могли воспользоваться ее преимуществами и связать свое настоящее и будущее с Дальним Востоком и Арктикой", – приводятся в сообщении слова вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко.
Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" работает с декабря 2019 года до конца 2030 года. Участвовать в ней учителя и медики могут с 2022 года. Сейчас программой могут воспользоваться в том числе участники программы "Гектар", молодые и многодетные семьи, участники СВО, работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории.
В рамках программы жилье можно купить по договорам долевого участия в новостройках, также можно построить свой дом.
 
БизнесОбществоПриморьеДальний ВостокЯКУТИЯОлег Кожемяко
 
 
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