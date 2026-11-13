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Россиянам рассказали, как вернуть деньги за фиктивную скидку на распродаже

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за фиктивную скидку на распродаже - 13.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за фиктивную скидку на распродаже

Фиктивные скидки перестают быть лишь маркетинговой уловкой: они подрывают доверие к распродажам и создают для ритейлеров реальные правовые риски. Как рассказал... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T02:02+0300

2026-11-13T02:02+0300

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Фиктивные скидки перестают быть лишь маркетинговой уловкой: они подрывают доверие к распродажам и создают для ритейлеров реальные правовые риски. Как рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" Артемий Куприянов, потребитель, которому изначально завысили цену, а затем объявили "скидку", вправе добиваться возврата денег и компенсации убытков, а регуляторы могут применить к продавцу административные меры.По данным исследования Роскачества, 41% россиян считают скидки на распродажах уловкой и лишь 6% уверены в действительности снижения цен. Еще половина опрошенных допускает, что скидки бывают настоящими лишь в редких случаях."Предоставление покупателям фиктивных скидок — это одновременно и нарушение прав потребителей, выражающееся в предоставлении потребителю заведомо недостоверной информации о товаре, и нарушение законодательства о защите конкуренции, выражающееся во введении потребителей в заблуждение", - говорит Куприянов.По словам юриста, в первом случае речь идет о нарушении требования закона "О защите прав потребителей", который обязывает продавцов сообщать достоверную информацию о цене товара. Если такое требование нарушено, потребитель в силу статьи 12 Закона О защите прав потребителей вправе отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной за товар цены, а также возмещения иных убытков, которые причинены таким нарушением.Кроме того, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор с соответствующей жалобой. Продавцу, предоставившему недостоверную информацию о цене товара, грозит административный штраф до 10 000 рублей за каждый выявленный факт нарушения. То есть, в теории, если фиктивная скидка была применена на 10 товарных позиций, продавцу может совокупно грозить штраф в размере 100 000 рублей.Во втором случае следует обращаться в Управление ФАС России по своему региону, которое обязано проводить мониторинг цен на товары и выявлять подобные нарушения, квалифицируемые как введение в заблуждение. В случае выявления такого нарушения продавцу-компании грозит административный штраф от 100 000 до 500 000 рублей, индивидуальному предпринимателю - от 12 000 до 20 000 рублей.Иными словами, краткосрочный эффект от "накрученной" скидки может обернуться не только репутационными потерями, но и финансовыми санкциями. Для крупных маркетплейсов и сетей особенно важен системный характер нарушений: массовые одинаковые практики легче выявляются при мониторинге цен.Поведение аудитории уже меняется. По данным опроса, 78% россиян перед покупкой в период акций проверяют динамику цен за несколько месяцев, а 11% участников ноябрьских распродаж заранее фиксируют цены, чтобы убедиться в реальности скидки.Это означает, что "зачеркнутая цена" больше не работает как самостоятельный триггер покупки. "Продавцам выгоднее строить акции на прозрачных правилах: указывать реальную предыдущую цену, срок действия предложения и условия участия, а не рассчитывать на импульсную реакцию покупателя", - заключает Артемий Куприянов.

https://1prime.ru/20261104/rossijane-874915370.html

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эксклюзив, бизнес, россия, роскачество