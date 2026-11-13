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Костин заявил об очень сильной борьбе за клиента между российскими банками

Костин заявил об очень сильной борьбе за клиента между российскими банками - 13.11.2026, ПРАЙМ

Костин заявил об очень сильной борьбе за клиента между российскими банками

Сегодня борьба за клиента между российскими банками очень сильная, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:26+0300

2026-11-13T11:26+0300

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банки

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втб

центральные банки

центральный банк

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сегодня борьба за клиента между российскими банками очень сильная, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Вы понимаете, сегодня борьба за клиента очень сильная. И хотя Центральный банк, надо отдать ему должное, предпринимал огромные усилия для сокращения числа банков за последние десятилетия, но все-таки эта работа, мне кажется, еще должна быть продолжена. Уж очень тяжело нам приходится в этой борьбе. А доход наш высокий, потому что мы хорошо работаем", - сказал он в рамках конференции "Фокус на клиента". Костин добавил, что ВТБ старается быть клиентоориентированным и считает, что это залог успеха. "Я говорю, мы же сфера услуг, финансовых услуг, мы должны как хороший официант в хорошем ресторане обслужить клиента - быстро, хорошо и дорого", - пошутил он. "И в этом плане, конечно, мы всегда работаем над тем, чтобы найти что-то такое, чтобы вызвало у клиента интерес, чтобы вызвало у него удовольствие. То есть в противном случае мы обязательно будем проигрывать эту конкуренцию, которая сегодня, я повторяю, очень жесткая существует", - отметил Костин.

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