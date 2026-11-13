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"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России - 13.11.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России
"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России - 13.11.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал в стране товарный знак Tezis, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T21:58+0300
2026-11-13T21:58+0300
бизнес
тольятти
ижевск
роспатент
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал в стране товарный знак Tezis, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в июне текущего года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2036 года. Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать в России автомобили, запчасти и аксессуары к ним. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
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192
40
бизнес, тольятти, ижевск, роспатент, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, Ижевск, Роспатент, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
21:58 13.11.2026
 
"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России

"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал в стране товарный знак Tezis, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в июне текущего года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2036 года.
Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать в России автомобили, запчасти и аксессуары к ним.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
 
БизнесТОЛЬЯТТИИжевскРоспатентАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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