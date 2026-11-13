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"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России

"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России - 13.11.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал в стране товарный знак Tezis, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T21:58+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал в стране товарный знак Tezis, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в июне текущего года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2036 года. Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать в России автомобили, запчасти и аксессуары к ним. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

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