https://1prime.ru/20261113/rossija-875222165.html
"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России
"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России - 13.11.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал в стране товарный знак Tezis, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T21:58+0300
2026-11-13T21:58+0300
2026-11-13T21:58+0300
бизнес
тольятти
ижевск
роспатент
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875222165.jpg?1794596290
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал в стране товарный знак Tezis, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в июне текущего года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2036 года.
Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать в России автомобили, запчасти и аксессуары к ним.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
тольятти
ижевск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, тольятти, ижевск, роспатент, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, Ижевск, Роспатент, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России
"АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак Tezis в России
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" зарегистрировал в стране товарный знак Tezis, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в июне текущего года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2036 года.
Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать в России автомобили, запчасти и аксессуары к ним.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.