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РЖД покажут макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре

РЖД покажут макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре - 13.11.2026, ПРАЙМ

РЖД покажут макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре

Холдинг РЖД представит макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре на выставке "Транспорт России" в Москве, следует из материалов мероприятия, которые... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:56+0300

2026-11-13T10:56+0300

2026-11-13T10:56+0300

бизнес

россия

москва

ржд

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Холдинг РЖД представит макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре на выставке "Транспорт России" в Москве, следует из материалов мероприятия, которые изучил корреспондент РИА Новости. Юбилейная 20-я "Транспортная неделя" пройдет в Москве с 14 по 20 ноября 2026 года. Центральными событиями станут XX Международный форум и выставка "Транспорт России", которые состоятся 18-20 ноября в Гостином Дворе. "РЖД покажут макет двухэтажного пассажирского вагона с игровой зоной для детей", - говорится в материалах выставки. В РЖД подтвердили РИА Новости, что в рамках выставки будет впервые показан макет нового детского двухэтажного вагона. О том, что в России разрабатывается новый детский двухэтажный вагон, в октябре сообщал гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД") Дмитрий Пегов. Компания уточняла, что на первом этаже будут располагаться четырехместные купе, на втором этаже - 22 места для сидения и полноценное игровое пространство. Детская зона будет разделена на несколько частей: для подвижных игр, для настольных игр и рисования, зона с интерактивными сенсорными панелями и игровым приставками, территория для развития мелкой моторики с бизибордами. В туалетных комнатах поставят детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, чтобы ребенок мог самостоятельно дотянуться до раковины и вымыть руки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, ржд, федеральная пассажирская компания