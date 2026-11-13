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РЖД покажут макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре
РЖД покажут макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре - 13.11.2026, ПРАЙМ
РЖД покажут макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре
Холдинг РЖД представит макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре на выставке "Транспорт России" в Москве, следует из материалов мероприятия, которые... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:56+0300
2026-11-13T10:56+0300
2026-11-13T10:56+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Холдинг РЖД представит макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре на выставке "Транспорт России" в Москве, следует из материалов мероприятия, которые изучил корреспондент РИА Новости.
Юбилейная 20-я "Транспортная неделя" пройдет в Москве с 14 по 20 ноября 2026 года. Центральными событиями станут XX Международный форум и выставка "Транспорт России", которые состоятся 18-20 ноября в Гостином Дворе.
"РЖД покажут макет двухэтажного пассажирского вагона с игровой зоной для детей", - говорится в материалах выставки.
В РЖД подтвердили РИА Новости, что в рамках выставки будет впервые показан макет нового детского двухэтажного вагона.
О том, что в России разрабатывается новый детский двухэтажный вагон, в октябре сообщал гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД") Дмитрий Пегов. Компания уточняла, что на первом этаже будут располагаться четырехместные купе, на втором этаже - 22 места для сидения и полноценное игровое пространство.
Детская зона будет разделена на несколько частей: для подвижных игр, для настольных игр и рисования, зона с интерактивными сенсорными панелями и игровым приставками, территория для развития мелкой моторики с бизибордами. В туалетных комнатах поставят детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, чтобы ребенок мог самостоятельно дотянуться до раковины и вымыть руки.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД, Федеральная пассажирская компания
РЖД покажут макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре
РЖД представят макет нового детского двухэтажного вагона на выставке "Транспорт России"
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Холдинг РЖД представит макет нового детского двухэтажного вагона в ноябре на выставке "Транспорт России" в Москве, следует из материалов мероприятия, которые изучил корреспондент РИА Новости.
Юбилейная 20-я "Транспортная неделя" пройдет в Москве с 14 по 20 ноября 2026 года. Центральными событиями станут XX Международный форум и выставка "Транспорт России", которые состоятся 18-20 ноября в Гостином Дворе.
"РЖД покажут макет двухэтажного пассажирского вагона с игровой зоной для детей", - говорится в материалах выставки.
В РЖД подтвердили РИА Новости, что в рамках выставки будет впервые показан макет нового детского двухэтажного вагона.
О том, что в России разрабатывается новый детский двухэтажный вагон, в октябре сообщал гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД") Дмитрий Пегов. Компания уточняла, что на первом этаже будут располагаться четырехместные купе, на втором этаже - 22 места для сидения и полноценное игровое пространство.
Детская зона будет разделена на несколько частей: для подвижных игр, для настольных игр и рисования, зона с интерактивными сенсорными панелями и игровым приставками, территория для развития мелкой моторики с бизибордами. В туалетных комнатах поставят детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, чтобы ребенок мог самостоятельно дотянуться до раковины и вымыть руки.