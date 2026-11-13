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S7: на борту самолета Новосибирск — Бишкек не нашли взрывное устройство
S7: на борту самолета Новосибирск — Бишкек не нашли взрывное устройство - 13.11.2026, ПРАЙМ
S7: на борту самолета Новосибирск — Бишкек не нашли взрывное устройство
Специалисты не обнаружили подозрительных предметов на борту самолета авиакомпании S7 ("Сибирь") Новосибирск - Бишкек после сообщения о возможном взрывном... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:09+0300
2026-11-13T17:09+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Специалисты не обнаружили подозрительных предметов на борту самолета авиакомпании S7 ("Сибирь") Новосибирск - Бишкек после сообщения о возможном взрывном устройстве, лайнер готовится к обратному вылету, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Ранее в пятницу компания "Аэропорты Кыргызстана" сообщила о проведении кинологами проверки самолета S7, прибывшего из Новосибирска в столицу Киргизии, после сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Все 158 пассажиров были эвакуированы. "Досмотр воздушного судна S7 Airlines, выполнявшего рейс из Новосибирска в Бишкек, завершен. По результатам проверки подозрительных предметов не обнаружено. В настоящее время самолет готовится к выполнению обратного рейса", - рассказали в S7. Также в авиакомпании отметили, что обратный рейс будет отправлен с задержкой в связи с проведением необходимых процедур авиационной безопасности.
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Бизнес, Общество , НОВОСИБИРСК, Бишкек, КИРГИЗИЯ, S7
S7: на борту самолета Новосибирск — Бишкек не нашли взрывное устройство
S7: подозрительных предметов на борту самолета Новосибирск - Бишкек не обнаружено
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Специалисты не обнаружили подозрительных предметов на борту самолета авиакомпании S7 ("Сибирь") Новосибирск - Бишкек после сообщения о возможном взрывном устройстве, лайнер готовится к обратному вылету, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее в пятницу компания "Аэропорты Кыргызстана" сообщила о проведении кинологами проверки самолета S7, прибывшего из Новосибирска в столицу Киргизии, после сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Все 158 пассажиров были эвакуированы.
"Досмотр воздушного судна S7 Airlines, выполнявшего рейс из Новосибирска в Бишкек, завершен. По результатам проверки подозрительных предметов не обнаружено. В настоящее время самолет готовится к выполнению обратного рейса", - рассказали в S7.
Также в авиакомпании отметили, что обратный рейс будет отправлен с задержкой в связи с проведением необходимых процедур авиационной безопасности.