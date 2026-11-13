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Словакия увеличит долю нероссийской нефти в переработке НПЗ Slovnaft до 23%
Словакия увеличит долю нероссийской нефти в переработке НПЗ Slovnaft до 23% - 13.11.2026, ПРАЙМ
Словакия увеличит долю нероссийской нефти в переработке НПЗ Slovnaft до 23%
Словакия увеличит долю нероссийской нефти в общем объеме перерабатываемого сырья на единственном в республике нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:21+0300
2026-11-13T17:21+0300
2026-11-13T17:46+0300
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БРАТИСЛАВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Словакия увеличит долю нероссийской нефти в общем объеме перерабатываемого сырья на единственном в республике нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft, расположенном в Братиславе, до 23% в 2026 году, сообщила министр экономики страны Дениса Сакова. "В 2022 году доля нероссийской нефти в переработке НПЗ Slovnaft составляла 4%, в этом году ее доля должна составить уже 23%", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В начале октября Сакова заявила, что Словакия планирует избавиться от зависимости от российской нефти к концу 2027 года. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь заявлял, что у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными. Глава МИД Словакии Юрай Бланар в сентябре отмечал, что отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз столкнется с еще большими рисками. В Братиславе находится НПЗ Slovnaft, работа которого зависит от российской нефти. Сырье для него закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой и принадлежит завод. Транзит российской нефти в Словакию идет по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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нефть, словакия, европа, запад, роберт фицо, нпз, facebook, мид
Нефть, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД, Роберт Фицо, НПЗ, Facebook, МИД
Словакия увеличит долю нероссийской нефти в переработке НПЗ Slovnaft до 23%
Сакова: Словакия увеличит долю нероссийской нефти в переработке до 23% в 2026 году