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"Сибур" не ожидает влияния решения Британии о санкциях на свою устойчивость - 13.11.2026, ПРАЙМ
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"Сибур" не ожидает влияния решения Британии о санкциях на свою устойчивость
"Сибур" не ожидает влияния решения Британии о санкциях на свою устойчивость - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Сибур" не ожидает влияния решения Британии о санкциях на свою устойчивость
"Сибур" не считает решение Великобритании о санкциях ни легитимным, ни обоснованным, не ожидает влияния на свою устойчивость, сообщила РИА Новости компания. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:53+0300
2026-11-13T19:53+0300
нефть
великобритания
сибур
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Сибур" не считает решение Великобритании о санкциях ни легитимным, ни обоснованным, не ожидает влияния на свою устойчивость, сообщила РИА Новости компания. Великобритания накануне ввела санкции против "Сибура". "Сибур" не считает принятое регулятором Великобритании решение ни легитимным, ни обоснованным. Влияния на устойчивость компании не ожидаем. Юристы компании внимательно изучат аргументацию Великобритании, оставляем за собой право оспаривать вводимые ограничения", - говорится в сообщении компании. "Сибур" отметил, что не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не добывает полезные ископаемые. "Наша команда объединяет выдающихся специалистов, результатом работы которых на стыке науки и производства становится улучшение качества жизни людей. Основная деятельность компании связана с разработкой и производством современных синтетических материалов, которые расширяют возможности человека", - добавила компания. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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192
40
192
40
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5
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нефть, великобритания, сибур
Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сибур
19:53 13.11.2026
 
"Сибур" не ожидает влияния решения Британии о санкциях на свою устойчивость

"Сибур" не считает решение Великобритании о санкциях легитимным и обоснованным

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Сибур" не считает решение Великобритании о санкциях ни легитимным, ни обоснованным, не ожидает влияния на свою устойчивость, сообщила РИА Новости компания.
Великобритания накануне ввела санкции против "Сибура".
"Сибур" не считает принятое регулятором Великобритании решение ни легитимным, ни обоснованным. Влияния на устойчивость компании не ожидаем. Юристы компании внимательно изучат аргументацию Великобритании, оставляем за собой право оспаривать вводимые ограничения", - говорится в сообщении компании.
"Сибур" отметил, что не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не добывает полезные ископаемые.
"Наша команда объединяет выдающихся специалистов, результатом работы которых на стыке науки и производства становится улучшение качества жизни людей. Основная деятельность компании связана с разработкой и производством современных синтетических материалов, которые расширяют возможности человека", - добавила компания.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
 
НефтьВЕЛИКОБРИТАНИЯСибур
 
 
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