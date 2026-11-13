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Как новые санкции Великобритании скажутся на российских энергокомпаниях

Как новые санкции Великобритании скажутся на российских энергокомпаниях - 13.11.2026, ПРАЙМ

Как новые санкции Великобритании скажутся на российских энергокомпаниях

12 ноября Великобритания внесла в санкционный список нефтяную компанию "Славнефть", ООО "Восток Ойл" (арктический проект "Роснефти"), угольные СУЭК и... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:30+0300

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2026-11-13T20:30+0300

нефть

великобритания

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оаэ

сергей суверов

роснефть

славнефть

сибур

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. 12 ноября Великобритания внесла в санкционный список нефтяную компанию "Славнефть", ООО "Восток Ойл" (арктический проект "Роснефти"), угольные СУЭК и "Кузбассразрезуголь", нефтехимический холдинг "СИБУР" и инжиниринговую компанию "НИПИгазпереработка". Под ограничения также попали три трейдера из ОАЭ и 11 судов, которые, по версии Лондона, перевозят российскую нефть и СПГ. Британские власти заявили, что цель мер – ограничить доходы России на всех этапах энергетической цепочки. После включения "Славнефти" под санкциями оказались все десять крупнейших нефтедобытчиков страны.Всего в британском санкционном списке по России более 3,5 тысячи позиций, в том числе свыше 600 судов. По оценке британского правительства, ограничения охватывают более 90% нефтедобывающих мощностей России.Для нефтяников эффект ограниченДля крупных нефтяных компаний практический эффект нового пакета ограничен. Британия давно перестала быть для них рынком сбыта. "Славнефть" принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти", которые находятся под британскими санкциями с 2022 года. Аналитики сходятся во мнении, что Лондон скорее закрывает формальную брешь, чем наносит новый удар.Реальный рычаг — инфраструктура вокруг экспорта. Лондон остается центром морского страхования, судового брокериджа и фрахта. Поэтому в список одновременно попали суда и посредники из ОАЭ. Расчет на то, что трейдеры станут осторожнее, логистика подорожает, а дисконты на российское сырье вырастут. Но за три года компании во многом перестроили цепочки на страховщиков и трейдеров вне западной юрисдикции.Для "Восток Ойла" санкции чувствительнее в долгосрочной перспективе: арктическому проекту нужны флот ледового класса, оборудование и подрядчики. Ограничения повышают стоимость и сроки, но поставки уже в основном переориентированы на Азию. Угольщикам новые меры добавляют издержек на рынке, который и так под давлением низких цен и логистики. Эксперты отмечают, что важнее сигнал: пакет вышел на фоне переговоров и накануне очередного пакета санкций ЕС.СИБУР вписали в энергетику, хотя он производит полимерыОтдельно в перечне выделяется СИБУР. "Это не нефтедобытчик. Его продукция — полимеры, каучуки и пластики для упаковки, медицины, строительства и автопрома, то есть сырье для обрабатывающей промышленности, а не топливо" , — говорит инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.В пакет, который Лондон позиционирует как удар по нефтяным доходам, она вписывается плохо. Похоже, список расширяли по принципу „все, что связано с углеводородами“. Практическое влияние на сам СИБУР, скорее всего, будет скромным: бизнеса в Великобритании у компании нет, экспорт ориентирован на Азию и СНГ", - подчеркивает Суверов.В "СИБУРе" назвали решение британских властей необоснованным. "СИБУР не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не добывает полезные ископаемые. Основная деятельность компании связана с разработкой и производством современных синтетических материалов. СИБУР не считает принятое регулятором Великобритании решение ни легитимным, ни обоснованным. Влияния на устойчивость компании не ожидаем. Юристы компании внимательно изучат аргументацию Великобритании, оставляем за собой право оспаривать вводимые ограничения", — сообщили в пресс-службе.Ошибка в обоснованииЮристы также считают обоснование спорным. "Великобритания ввела блокирующие санкции против ПАО „СИБУР Холдинг“, и в уведомлении об этом привела шаблонное, как и обычно, обоснование. Отличает случай СИБУРа то, что в этот раз обоснование не просто шаблонное, а еще и прямо противоречащее фактам. Министр ссылается на "разумные основания подозревать“ и одну фразу: компания работает в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетике. Никаких фактов, объясняющих, почему компания отнесена к энергетическому сектору, в публичном обосновании нет", — говорит Сергей Еремин, партнер, глава санкционной практики "Дякин, Горцунян и партнеры".По его словам, обоснование введения санкций — более важная вещь, чем можно предположить из краткого текста уведомления. "Это базис, на котором строится вся конструкция ограничительных мер, и неверное определение основания или изменение фактических обстоятельств — прямая, хотя и небыстрая, дорога к отмене санкций. Хотя британский санкционный закон не дает определения энергетическому сектору, в нем энергетический и химический сектора указаны как разные. Что самое интересное — в другом публичном акте британский регулятор относит СИБУР к химическому сектору. Исторически под санкции со ссылкой на „энергетический сектор“ попадали в основном нефтедобывающие компании. Если законодатель сам разделяет эти отрасли, отнесение производителя полимеров и синтетических каучуков к энергетике нужно обосновать, как и его нахождение в одном ряду с нефтяниками", — поясняет Еремин.Два пути оспариванияУ компании сейчас два механизма, продолжает юрист. Первый — административный пересмотр: обращение к министру с просьбой исключить ее из списка, например со ссылкой на явную ошибку в обосновании. Второй — обжалование решения в Высоком суде Лондона."Нужно трезво оценивать практику: британские суды предоставляют правительству широкую свободу усмотрения в вопросах санкций, и успешные судебные исключения редки. Но у СИБУРа позиция существенно отличается от позиции нефтяных компаний: спор здесь не о политической оценке, а о том, к какой отрасли компания относится, и можно ли, условно говоря, назвать ежа ужом и наказать как ужа. И если обоснование с первого дня санкций неверно, то вопрос — устоят ли санкции", — заключает Еремин.

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нефть, великобритания, лондон, оаэ, сергей суверов, роснефть, славнефть, сибур