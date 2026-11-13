https://1prime.ru/20261113/sidewinder-875190842.html
Нидерланды запросили у США почти 480 ракет Sidewinder
Нидерланды запросили у США почти 480 ракет Sidewinder - 13.11.2026, ПРАЙМ
Нидерланды запросили у США почти 480 ракет Sidewinder
Нидерланды в 2026 году запросили у США до 479 ракет AIM-9X Sidewinder, модификация которых ранее активно поставлялась Украине, на общую сумму 360 миллионов... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:23+0300
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды в 2026 году запросили у США до 479 ракет AIM-9X Sidewinder, модификация которых ранее активно поставлялась Украине, на общую сумму 360 миллионов долларов, следует из документов Пентагона, которые изучило РИА Новости. Ракеты семейства Sidewinder могут использоваться в системах противовоздушной обороны. США ранее включали такие боеприпасы в пакеты военной помощи Украине. В конце октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна ищет дополнительные ракеты для украинской ПВО, в том числе среди запасов международных партнеров. Новые запросы Нидерландов на поставки ракет Sidewinder дополняют более ранние контракты 2022 и 2024 годов, следует из уведомлений о продаже вооружений, с которыми ознакомилось РИА Новости. В марте американские власти уведомили конгресс о расширении программы закупок на 65 миллионов долларов, предусматривающем поставку до 87 ракет AIM-9X Block II. В сентябре последовало еще уведомление о возможной продаже Нидерландам до 392 ракет той же модификации на 295 миллионов долларов. С учетом этих дополнений общая сумма контрактов Нидерландов на такие ракеты достигла почти 1,17 миллиарда долларов, а их количество выросло до 863 штук. В американских уведомлениях не уточняется, связаны ли новые закупки непосредственно с передачей вооружений Киеву. Сейчас американское оружие для Киева закупают европейские страны и Канада через инициативу PURL. Этот механизм был введен после того, как администрация Дональда Трампа прекратила прямую военную помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, нидерланды, дональд трамп, оружие, сша
Вооружения, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, Дональд Трамп, оружие, США
Нидерланды запросили у США почти 480 ракет Sidewinder
Нидерланды запросили у США до 479 ракет Sidewinder, которые ранее поставлялись ВСУ
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды в 2026 году запросили у США до 479 ракет AIM-9X Sidewinder, модификация которых ранее активно поставлялась Украине, на общую сумму 360 миллионов долларов, следует из документов Пентагона, которые изучило РИА Новости.
Ракеты семейства Sidewinder могут использоваться в системах противовоздушной обороны. США ранее включали такие боеприпасы в пакеты военной помощи Украине. В конце октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна ищет дополнительные ракеты для украинской ПВО, в том числе среди запасов международных партнеров.
Новые запросы Нидерландов на поставки ракет Sidewinder дополняют более ранние контракты 2022 и 2024 годов, следует из уведомлений о продаже вооружений, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В марте американские власти уведомили конгресс о расширении программы закупок на 65 миллионов долларов, предусматривающем поставку до 87 ракет AIM-9X Block II. В сентябре последовало еще уведомление о возможной продаже Нидерландам до 392 ракет той же модификации на 295 миллионов долларов.
С учетом этих дополнений общая сумма контрактов Нидерландов на такие ракеты достигла почти 1,17 миллиарда долларов, а их количество выросло до 863 штук.
В американских уведомлениях не уточняется, связаны ли новые закупки непосредственно с передачей вооружений Киеву.
Сейчас американское оружие для Киева закупают европейские страны и Канада через инициативу PURL. Этот механизм был введен после того, как администрация Дональда Трампа прекратила прямую военную помощь Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.