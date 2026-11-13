https://1prime.ru/20261113/sud-875193191.html

Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка"

Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка"

Арбитражный суд Ивановской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) включил требования "Регнум банка" в размере свыше 1,3 миллиарда рублей в... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:59+0300

2026-11-13T10:59+0300

2026-11-13T11:07+0300

банки

финансы

россия

ивановская область

агентство по страхованию вкладов

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875193191.jpg?1794557251

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ивановской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) включил требования "Регнум банка" в размере свыше 1,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления этого банка Айрата Хасанова, сообщает госкорпорация. "Ранее суд признал Хасанова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества", - уточняется в сообщении. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году, поскольку она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

ивановская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, ивановская область, агентство по страхованию вкладов, банк россии