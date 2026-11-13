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Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка" - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка"
Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка" - 13.11.2026, ПРАЙМ
Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка"
Арбитражный суд Ивановской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) включил требования "Регнум банка" в размере свыше 1,3 миллиарда рублей в... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:59+0300
2026-11-13T11:07+0300
банки
финансы
россия
ивановская область
агентство по страхованию вкладов
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875193191.jpg?1794557251
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ивановской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) включил требования "Регнум банка" в размере свыше 1,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления этого банка Айрата Хасанова, сообщает госкорпорация. "Ранее суд признал Хасанова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества", - уточняется в сообщении. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году, поскольку она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
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банки, финансы, россия, ивановская область, агентство по страхованию вкладов, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Ивановская область, Агентство по страхованию вкладов, Банк России
10:59 13.11.2026 (обновлено: 11:07 13.11.2026)
 
Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка"

Суд признал 1,3 миллиарда рублей долга экс-главы "Регнум банка" Хасанова перед банком

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ивановской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) включил требования "Регнум банка" в размере свыше 1,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления этого банка Айрата Хасанова, сообщает госкорпорация.
"Ранее суд признал Хасанова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества", - уточняется в сообщении.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году, поскольку она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
 
БанкиФинансыРОССИЯИвановская областьАгентство по страхованию вкладовБанк России
 
 
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