Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/tamozhnya-875195309.html
У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей
У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ
У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей
Россиянин пытался вывезти 136 миллионов рублей в Бишкек, но был остановлен таможенниками в "Шереметьево", суд конфисковал у него почти все деньги, сообщили в... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:44+0300
2026-11-13T11:44+0300
бизнес
россия
бишкек
азербайджан
таджикистан
аэропорт шереметьево
фтс
еаэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875195309.jpg?1794559441
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россиянин пытался вывезти 136 миллионов рублей в Бишкек, но был остановлен таможенниками в "Шереметьево", суд конфисковал у него почти все деньги, сообщили в пресс-службе ФТС России. По данным пресс-службы, 28-летний россиянин, направляющийся в Бишкек, сдал чемодан в багаж на стойке регистрации, а сам проследовал в зону вылета с сумкой. При досмотре чемодана таможенники обнаружили в нем 108 перетянутых резинками пачек с пятитысячными банкнотами, всего на 129 миллионов рублей. Еще 7 миллионов рублей находились в ручной клади. "Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). По решению суда денежные средства, превышающие разрешенную для вывоза сумму, конфискованы", - сказали в ведомстве. Отмечается, что пассажир отказался давать какие-либо объяснения относительно происхождения денег. В ведомстве напомнили, что для физлиц установлен лимит на вывоз наличных в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан в размере 1 миллиона рублей.
бишкек
азербайджан
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бишкек, азербайджан, таджикистан, аэропорт шереметьево, фтс, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, Бишкек, АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, аэропорт Шереметьево, ФТС, ЕАЭС
11:44 13.11.2026
 
У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей

Россиянин пытался вывезти 136 миллионов рублей в Бишкек, но был остановлен таможенниками

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россиянин пытался вывезти 136 миллионов рублей в Бишкек, но был остановлен таможенниками в "Шереметьево", суд конфисковал у него почти все деньги, сообщили в пресс-службе ФТС России.
По данным пресс-службы, 28-летний россиянин, направляющийся в Бишкек, сдал чемодан в багаж на стойке регистрации, а сам проследовал в зону вылета с сумкой. При досмотре чемодана таможенники обнаружили в нем 108 перетянутых резинками пачек с пятитысячными банкнотами, всего на 129 миллионов рублей. Еще 7 миллионов рублей находились в ручной клади.
"Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). По решению суда денежные средства, превышающие разрешенную для вывоза сумму, конфискованы", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что пассажир отказался давать какие-либо объяснения относительно происхождения денег.
В ведомстве напомнили, что для физлиц установлен лимит на вывоз наличных в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан в размере 1 миллиона рублей.
 
БизнесРОССИЯБишкекАЗЕРБАЙДЖАНТАДЖИКИСТАНаэропорт ШереметьевоФТСЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала