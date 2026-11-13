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У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей
У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ
У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей
Россиянин пытался вывезти 136 миллионов рублей в Бишкек, но был остановлен таможенниками в "Шереметьево", суд конфисковал у него почти все деньги, сообщили в... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:44+0300
2026-11-13T11:44+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россиянин пытался вывезти 136 миллионов рублей в Бишкек, но был остановлен таможенниками в "Шереметьево", суд конфисковал у него почти все деньги, сообщили в пресс-службе ФТС России. По данным пресс-службы, 28-летний россиянин, направляющийся в Бишкек, сдал чемодан в багаж на стойке регистрации, а сам проследовал в зону вылета с сумкой. При досмотре чемодана таможенники обнаружили в нем 108 перетянутых резинками пачек с пятитысячными банкнотами, всего на 129 миллионов рублей. Еще 7 миллионов рублей находились в ручной клади. "Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). По решению суда денежные средства, превышающие разрешенную для вывоза сумму, конфискованы", - сказали в ведомстве. Отмечается, что пассажир отказался давать какие-либо объяснения относительно происхождения денег. В ведомстве напомнили, что для физлиц установлен лимит на вывоз наличных в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан в размере 1 миллиона рублей.
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Бизнес, РОССИЯ, Бишкек, АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, аэропорт Шереметьево, ФТС, ЕАЭС
У летевшего в Бишкек россиянина конфисковали 135 миллионов рублей
Россиянин пытался вывезти 136 миллионов рублей в Бишкек, но был остановлен таможенниками
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россиянин пытался вывезти 136 миллионов рублей в Бишкек, но был остановлен таможенниками в "Шереметьево", суд конфисковал у него почти все деньги, сообщили в пресс-службе ФТС России.
По данным пресс-службы, 28-летний россиянин, направляющийся в Бишкек, сдал чемодан в багаж на стойке регистрации, а сам проследовал в зону вылета с сумкой. При досмотре чемодана таможенники обнаружили в нем 108 перетянутых резинками пачек с пятитысячными банкнотами, всего на 129 миллионов рублей. Еще 7 миллионов рублей находились в ручной клади.
"Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). По решению суда денежные средства, превышающие разрешенную для вывоза сумму, конфискованы", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что пассажир отказался давать какие-либо объяснения относительно происхождения денег.
В ведомстве напомнили, что для физлиц установлен лимит на вывоз наличных в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан в размере 1 миллиона рублей.