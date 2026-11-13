https://1prime.ru/20261113/tesla-875194744.html

В Германии заявили о рисках шпионажа при помощи машин Tesla

В Германии заявили о рисках шпионажа при помощи машин Tesla - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Германии заявили о рисках шпионажа при помощи машин Tesla

Глава ведомства по охране конституции (контрразведки) в немецкой федеральной земле Тюрингия Штефан Крамер заявил о возможном использовании машин американской... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:37+0300

2026-11-13T11:37+0300

2026-11-13T11:37+0300

германия

tesla

авто

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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава ведомства по охране конституции (контрразведки) в немецкой федеральной земле Тюрингия Штефан Крамер заявил о возможном использовании машин американской компании Tesla для шпионажа, сообщает газета Handelsblatt. "Глава ведомства по охране конституции Тюрингии Штефан Крамер предупреждает о рисках шпионажа со стороны автомобилей американского производителя электромобилей Tesla", - заявлено в материале. По мнению Крамера, Германии не следует полагаться на "презумпцию невиновности" в отношении автопроизводителей из ее стран-союзников. Согласно сообщению издания, таким образом, в центре дискуссии по вопросам безопасности оказались и Tesla, и китайские автопроизводители. Поводом для начала такой дискуссии послужило решение бундесвера о запрете въезда автомобилей, имеющих подключение к интернету, на территорию определенных военных объектов. Издание отметило, что это ограничение распространяется на все машины с подключением к интернету, соответственно, оно затрагивает и продукцию Tesla. "Камеры и системы геолокации в подключенных к сети автомобилях собирают чувствительную информацию… В случае с бундесвером речь идет о военных объектах, рабочих процессах и персонале", - приводит газета слова Крамера. При этом глава контрразведки Тюрингии отметил, что решающее значение в дискуссии имеет то, какие данные собирает автомобиль, куда они передаются и кто может получить к ним доступ, сообщает издание. Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) отметило, что на данный момент большинство автомобилей на рынке Германии способны записывать данные, получаемые во время движения, и передавать их на серверы компаний-производителей. Согласно заявлению BSI, это делается для предоставления пользователям дополнительных услуг или для дальнейшего совершенствования продукции. На данный момент нет конкретных доказательств того, что автомобили с подключением к интернету используются для шпионажа, говорится в сообщении Handelsblatt. Ранее газета Welt сообщила, что минобороны ФРГ приняло решение о запрете военнослужащим бундесвера проводить учения с использованием китайских БПЛА под предлогом рисков безопасности.

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германия, tesla, авто