Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заявили о рисках шпионажа при помощи машин Tesla - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/tesla-875194744.html
В Германии заявили о рисках шпионажа при помощи машин Tesla
В Германии заявили о рисках шпионажа при помощи машин Tesla - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Германии заявили о рисках шпионажа при помощи машин Tesla
Глава ведомства по охране конституции (контрразведки) в немецкой федеральной земле Тюрингия Штефан Крамер заявил о возможном использовании машин американской... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:37+0300
2026-11-13T11:37+0300
германия
tesla
авто
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875194744.jpg?1794559021
БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава ведомства по охране конституции (контрразведки) в немецкой федеральной земле Тюрингия Штефан Крамер заявил о возможном использовании машин американской компании Tesla для шпионажа, сообщает газета Handelsblatt. "Глава ведомства по охране конституции Тюрингии Штефан Крамер предупреждает о рисках шпионажа со стороны автомобилей американского производителя электромобилей Tesla", - заявлено в материале. По мнению Крамера, Германии не следует полагаться на "презумпцию невиновности" в отношении автопроизводителей из ее стран-союзников. Согласно сообщению издания, таким образом, в центре дискуссии по вопросам безопасности оказались и Tesla, и китайские автопроизводители. Поводом для начала такой дискуссии послужило решение бундесвера о запрете въезда автомобилей, имеющих подключение к интернету, на территорию определенных военных объектов. Издание отметило, что это ограничение распространяется на все машины с подключением к интернету, соответственно, оно затрагивает и продукцию Tesla. "Камеры и системы геолокации в подключенных к сети автомобилях собирают чувствительную информацию… В случае с бундесвером речь идет о военных объектах, рабочих процессах и персонале", - приводит газета слова Крамера. При этом глава контрразведки Тюрингии отметил, что решающее значение в дискуссии имеет то, какие данные собирает автомобиль, куда они передаются и кто может получить к ним доступ, сообщает издание. Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) отметило, что на данный момент большинство автомобилей на рынке Германии способны записывать данные, получаемые во время движения, и передавать их на серверы компаний-производителей. Согласно заявлению BSI, это делается для предоставления пользователям дополнительных услуг или для дальнейшего совершенствования продукции. На данный момент нет конкретных доказательств того, что автомобили с подключением к интернету используются для шпионажа, говорится в сообщении Handelsblatt. Ранее газета Welt сообщила, что минобороны ФРГ приняло решение о запрете военнослужащим бундесвера проводить учения с использованием китайских БПЛА под предлогом рисков безопасности.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, tesla, авто
ГЕРМАНИЯ, Tesla, Авто
11:37 13.11.2026
 
В Германии заявили о рисках шпионажа при помощи машин Tesla

Глава контрразведки Тюрингии в Германии заявил о рисках шпионажа при помощи машин Tesla

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава ведомства по охране конституции (контрразведки) в немецкой федеральной земле Тюрингия Штефан Крамер заявил о возможном использовании машин американской компании Tesla для шпионажа, сообщает газета Handelsblatt.
"Глава ведомства по охране конституции Тюрингии Штефан Крамер предупреждает о рисках шпионажа со стороны автомобилей американского производителя электромобилей Tesla", - заявлено в материале.
По мнению Крамера, Германии не следует полагаться на "презумпцию невиновности" в отношении автопроизводителей из ее стран-союзников. Согласно сообщению издания, таким образом, в центре дискуссии по вопросам безопасности оказались и Tesla, и китайские автопроизводители.
Поводом для начала такой дискуссии послужило решение бундесвера о запрете въезда автомобилей, имеющих подключение к интернету, на территорию определенных военных объектов. Издание отметило, что это ограничение распространяется на все машины с подключением к интернету, соответственно, оно затрагивает и продукцию Tesla.
"Камеры и системы геолокации в подключенных к сети автомобилях собирают чувствительную информацию… В случае с бундесвером речь идет о военных объектах, рабочих процессах и персонале", - приводит газета слова Крамера.
При этом глава контрразведки Тюрингии отметил, что решающее значение в дискуссии имеет то, какие данные собирает автомобиль, куда они передаются и кто может получить к ним доступ, сообщает издание.
Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) отметило, что на данный момент большинство автомобилей на рынке Германии способны записывать данные, получаемые во время движения, и передавать их на серверы компаний-производителей. Согласно заявлению BSI, это делается для предоставления пользователям дополнительных услуг или для дальнейшего совершенствования продукции. На данный момент нет конкретных доказательств того, что автомобили с подключением к интернету используются для шпионажа, говорится в сообщении Handelsblatt.
Ранее газета Welt сообщила, что минобороны ФРГ приняло решение о запрете военнослужащим бундесвера проводить учения с использованием китайских БПЛА под предлогом рисков безопасности.
 
ГЕРМАНИЯTeslaАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала