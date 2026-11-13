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"Ставка на санкции, а не военные операции": нефть завершает неделю падением

"Ставка на санкции, а не военные операции": нефть завершает неделю падением - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Ставка на санкции, а не военные операции": нефть завершает неделю падением

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, однако неделю готовятся завершить падением, свидетельствуют данные торгов. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T22:07+0300

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нефть

рынок

сша

иран

вашингтон

дональд трамп

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, однако неделю готовятся завершить падением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.46 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 96,14 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 88,94 доллара за баррель. С начала недели Brent подешевел на 2,7%, WTI - на 2,4%. Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что США видят позитивный импульс в вопросе завершения конфликта с Ираном. Кроме того, Трамп выразил надежду, что Америке не придется ничего разрушать в Иране. "Заявления Трампа... породили ожидания, что Вашингтон может сделать ставку на экономические санкции и ограничения на поставки нефти, а не на наращивание военных операций", - приводит агентство Рейтер мнение основательницы исследовательской компании SS WealthStreet Сугандхы Сачдевы (Sugandha Sachdeva). По словам Сачдевы, снижение цен на нефть также во многом обусловлено признаками ослабления спроса в США. Рост запасов нефти и нефтепродуктов указывает на относительно сдержанные перспективы потребления, добавила эксперт. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 ноября их число осталось на уровне прошлой недели - 463 установки.

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нефть, рынок, сша, иран, вашингтон, дональд трамп