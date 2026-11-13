Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ставка на санкции, а не военные операции": нефть завершает неделю падением - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/tseny-875222570.html
"Ставка на санкции, а не военные операции": нефть завершает неделю падением
"Ставка на санкции, а не военные операции": нефть завершает неделю падением - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Ставка на санкции, а не военные операции": нефть завершает неделю падением
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, однако неделю готовятся завершить падением, свидетельствуют данные торгов. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T22:07+0300
2026-11-13T22:19+0300
нефть
рынок
сша
иран
вашингтон
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/1c/872782004_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_4f45fc7ce2da63ef99207d3e2099b7ef.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, однако неделю готовятся завершить падением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.46 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 96,14 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 88,94 доллара за баррель. С начала недели Brent подешевел на 2,7%, WTI - на 2,4%. Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что США видят позитивный импульс в вопросе завершения конфликта с Ираном. Кроме того, Трамп выразил надежду, что Америке не придется ничего разрушать в Иране. "Заявления Трампа... породили ожидания, что Вашингтон может сделать ставку на экономические санкции и ограничения на поставки нефти, а не на наращивание военных операций", - приводит агентство Рейтер мнение основательницы исследовательской компании SS WealthStreet Сугандхы Сачдевы (Sugandha Sachdeva). По словам Сачдевы, снижение цен на нефть также во многом обусловлено признаками ослабления спроса в США. Рост запасов нефти и нефтепродуктов указывает на относительно сдержанные перспективы потребления, добавила эксперт. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 ноября их число осталось на уровне прошлой недели - 463 установки.
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/1c/872782004_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_db36783a0eadbc4b565e78a14b0c979e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, иран, вашингтон, дональд трамп
Нефть, Рынок, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
22:07 13.11.2026 (обновлено: 22:19 13.11.2026)
 
"Ставка на санкции, а не военные операции": нефть завершает неделю падением

Сачдева: снижение цен на нефть также обусловлено признаками ослабления спроса в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, однако неделю готовятся завершить падением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.46 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 96,14 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 88,94 доллара за баррель.
С начала недели Brent подешевел на 2,7%, WTI - на 2,4%.
Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что США видят позитивный импульс в вопросе завершения конфликта с Ираном.
Кроме того, Трамп выразил надежду, что Америке не придется ничего разрушать в Иране.
"Заявления Трампа... породили ожидания, что Вашингтон может сделать ставку на экономические санкции и ограничения на поставки нефти, а не на наращивание военных операций", - приводит агентство Рейтер мнение основательницы исследовательской компании SS WealthStreet Сугандхы Сачдевы (Sugandha Sachdeva).
По словам Сачдевы, снижение цен на нефть также во многом обусловлено признаками ослабления спроса в США. Рост запасов нефти и нефтепродуктов указывает на относительно сдержанные перспективы потребления, добавила эксперт.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 ноября их число осталось на уровне прошлой недели - 463 установки.
 
НефтьРынокСШАИРАНВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала