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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля - 13.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы снижается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:15+0300
2026-11-13T09:15+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы снижается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.00 мск опускался на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль, валюта, РОССИЯ, Мосбиржа, Курсы валют
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля