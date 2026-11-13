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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля

Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля - 13.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля

Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы снижается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:15+0300

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2026-11-13T09:15+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы снижается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.00 мск опускался на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, юань, рубль, валюта, россия, мосбиржа, курсы валют