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"Продолжит колебания в диапазоне 12–12,5 рубля": юань подрос за неделю

"Продолжит колебания в диапазоне 12–12,5 рубля": юань подрос за неделю - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Продолжит колебания в диапазоне 12–12,5 рубля": юань подрос за неделю

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные движения. Поднявшись в начале | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T22:00+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные движения. Поднявшись в начале недели, он снизился в конце нее.Волатильность курса осталась на уровне предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,28-12,44 рубля за юань.Курс юаня на неделе повышался три дня и два дня снижался. В итоге китайская валюта за неделю подросла – уже третью неделю подряд.Давление на курс рубля оказал рост спроса на валюту со стороны финрегуляторов (в рамках бюджетного правила) и импортеров, закупающих товары к новогодним продажам.Низкая стоимость нефти, удержавшаяся ниже психологической отметки 100 долларов за баррель марки Brent, также давила на курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже – как и неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,28 - +0,38%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 2 копейки и составил 12,30 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 1 копейку до 82,15 рубля, а евро – опустился на 1,16 рубля до 91,03 рубля. Это отражает падение европейской валюты на форексе от 1,114 долл до 1,103 долл за неделю.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 7,9 тысячи рублей против 8 тысяч неделей ранее.Юань пытался растиКурс китайской валюты в первую половину недели повышался в верхней половине диапазона 12-12,5 рубля. Падение рынка нефти ниже психологической отметки 100 долларов за баррель марки Brent создавало давление на рубль. Однако геополитические надежды давали поддержку российской валюте.При этом игроки рынка обратили внимание на значимые для рубля новости. Так, ЦБ РФ оценил, что чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в октябре снизились на 1,27% по сравнению с прошлым месяцем - до 23,4 миллиарда долларов. Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в октябре уменьшился на 28,8% по сравнению с сентябрем - до 1 триллиона рублей, опустившись ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев (1,1 триллиона рублей).Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей. В целом с начала года физические лица купили валюты на 771 миллиард рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов - на 1,062 триллиона и 918 миллиардов рублей, соответственно, также оценил ЦБ.Объем торгов валютой на российском рынке упал в октябре на 11,2% к сентябрю, до 17,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов уменьшился за аналогичный период до 794 миллиардов рублей с 896 миллиардов, оставшись выше среднего показателя за предыдущие 12 месяцев - 693 миллиарда рублей, также оценил регулятор.Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре 2026 года снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,079 миллиарда долларов, подсчитал ЦБ. В январе-сентябре профицит внешней торговли РФ товарами составил 103,517 миллиарда долларов против 85,486 миллиарда долларов годом ранее.ПрогнозыВо второй половине рабочей недели курс юаня к российской валюте скорректировался вниз в направлении середины диапазона 12-12,5 рубля. Поддержка рублю приходила со стороны геополитики.Игроки рынка также обращали внимание на оценки крупных экспертов. Так, главный экономист ВЭБ.РФ, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков оценил, что для возвращения бизнеса к устойчивому инвестиционному росту ключевая ставка ЦБ РФ должна снизиться минимум до 10–12% годовых.Между тем, зампред правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов допустили возможность того, что ключевая ставка Банка России опустится ниже 10% годовых уже в 2028 году.В целом же, курсы валют по отношению к рублю пока остаются зависимыми от геополитики и денежных потоков на Мосбирже. На следующей неделе курс юаня на этой площадке может продолжить колебания в диапазоне 12-12,5 рубля.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, рынок, сбербанк, вэб, банк россии, рубль, юань