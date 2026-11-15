https://1prime.ru/20261115/nezamerzayka-875166175.html

Водителям рассказали, чем опасна некачественная незамерзайка

Водителям рассказали, чем опасна некачественная незамерзайка - 15.11.2026, ПРАЙМ

Водителям рассказали, чем опасна некачественная незамерзайка

Неудачно выбранная незамерзайка может оставить водителя без обзора именно тогда, когда омыватель нужнее всего: в зимнюю слякоть на оживленной дороге. Как... | 15.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-15T02:02+0300

2026-11-15T02:02+0300

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Неудачно выбранная незамерзайка может оставить водителя без обзора именно тогда, когда омыватель нужнее всего: в зимнюю слякоть на оживленной дороге. Как рассказал агентству "Прайм" руководитель автосервиса FIT SERVICE "Ярославское шоссе" Андрей Кузин, возможные последствия не ограничиваются грязным стеклом — замерзание жидкости способно повредить систему омывания, а несовместимый с материалами автомобиля состав — пластиковые элементы фар.Замерзание жидкости способно повредить бачок, соединения и другие элементы системы омывания. "Если омыватель не подает жидкость, не нужно многократно удерживать рычаг. Сначала следует выяснить причину проблемы, — подчеркнул Кузин. Отдельный риск — несовместимость состава с материалами автомобиля: некоторые жидкости вызывают растрескивание поликарбоната, из которого часто изготовлены наружные элементы фар".При этом, по словам эксперта, резкий запах сам по себе не доказывает, что перед покупателем подделка: он характерен для разрешенного изопропилового спирта. И наоборот — отсутствие запаха не гарантирует безопасности, поскольку опасный метанол, запрещенный в России, пахнет слабо. Поэтому нюхать канистру для проверки не нужно — гораздо полезнее изучить этикетку.На ней должны быть указаны изготовитель и его адрес, состав, температурные характеристики, инструкция, дата производства и срок хранения. Канистра должна быть герметичной, без подтеков, а осадок и посторонние частицы — повод отказаться от покупки. При этом цвет жидкости и надпись "без метанола" сами по себе качество не подтверждают: достоверно проверить состав и температуру кристаллизации можно только испытаниями.Основа обычной незамерзайки — вода, спирт и моющие компоненты. Спирт снижает температуру замерзания, а добавки помогают удалять дорожную грязь. В легальной продукции применяют изопропиловый или этиловый спирт. Разбавлять готовую жидкость водой ради экономии не стоит: заявленная морозостойкость после этого не гарантируется. То же относится к заливке поверх большого остатка летнего состава — в бачке получится смесь с другими свойствами.Покупать жидкость лучше у проверенного продавца — в крупной известной сети или автосервисе, где контролируют поставщиков и документы на продукцию. Безымянная канистра с обочины опасна прежде всего неизвестным происхождением, но и высокая цена сама по себе качество не подтверждает. Чек лучше сохранить, а на маркетплейсе — проверить конкретного продавца и прочитать отзывы.Перейти на зимний состав желательно до заморозков, заранее израсходовав летнюю жидкость и не допуская работы насоса всухую. После заливки незамерзайки нужно включить омыватель, чтобы она поступила в магистрали и форсунки, включая задний омыватель. "Температурные характеристики выбирают с запасом относительно ожидаемых холодов. Если система уже замерзла, безопаснее отогреть автомобиль в теплом помещении — кипяток или случайная химия только навредят", - заключает Андрей Кузин.

https://1prime.ru/20251221/avto-865721382.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , авто, техобслуживание, эксклюзив