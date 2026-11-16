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Алиханов назвал востребованную продукцию в области госзакупок - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Алиханов назвал востребованную продукцию в области госзакупок
Алиханов назвал востребованную продукцию в области госзакупок - 16.11.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал востребованную продукцию в области госзакупок
Программные продукты, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также транспортные средства пользуются повышенным спросом в области... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:16+0300
2026-11-16T19:20+0300
технологии
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
еаэс
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Программные продукты, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также транспортные средства пользуются повышенным спросом в области госзакупок, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "За первые 9 месяцев 2026 года приобретено совокупно товаров российского происхождения и товаров из государств – членов ЕАЭС на сумму порядка 5,96 трлн рублей. Согласно данным из Единой информационной системы в сфере закупок повышенным спросом обладает такая продукция, как программные продукты, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также транспортные средства", - сказал министр о госзакупках. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, еаэс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, ЕАЭС
19:16 16.11.2026 (обновлено: 19:20 16.11.2026)
 

Алиханов назвал востребованную продукцию в области госзакупок

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Программные продукты, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также транспортные средства пользуются повышенным спросом в области госзакупок, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".
"За первые 9 месяцев 2026 года приобретено совокупно товаров российского происхождения и товаров из государств – членов ЕАЭС на сумму порядка 5,96 трлн рублей. Согласно данным из Единой информационной системы в сфере закупок повышенным спросом обладает такая продукция, как программные продукты, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также транспортные средства", - сказал министр о госзакупках.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгЕАЭС
 
 
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