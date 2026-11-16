https://1prime.ru/20261116/alihanov-875258064.html

Алиханов назвал востребованную продукцию в области госзакупок

Алиханов назвал востребованную продукцию в области госзакупок - 16.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал востребованную продукцию в области госзакупок

Программные продукты, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также транспортные средства пользуются повышенным спросом в области... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:20+0300

технологии

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

еаэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875258064.jpg?1794846006

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Программные продукты, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также транспортные средства пользуются повышенным спросом в области госзакупок, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "За первые 9 месяцев 2026 года приобретено совокупно товаров российского происхождения и товаров из государств – членов ЕАЭС на сумму порядка 5,96 трлн рублей. Согласно данным из Единой информационной системы в сфере закупок повышенным спросом обладает такая продукция, как программные продукты, компьютерное оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также транспортные средства", - сказал министр о госзакупках. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, еаэс