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В крупнейших банках США начались массовые сбои
В крупнейших банках США начались массовые сбои - 16.11.2026, ПРАЙМ
В крупнейших банках США начались массовые сбои
Клиенты трех крупнейших банков США — Chase, Bank of America и Wells Fargo — не смогли получить доступ к своим счетам из-за массового сбоя в понедельник днем,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T21:50+0300
2026-11-16T21:50+0300
2026-11-16T21:53+0300
банки
финансы
сша
bank of america
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Клиенты трех крупнейших банков США — Chase, Bank of America и Wells Fargo — не смогли получить доступ к своим счетам из-за массового сбоя в понедельник днем, пишет The Daily Mail."Тысячи людей сообщили о невозможности доступа к своим банковским счетам и транзакциям на сайте Downdetector, который отслеживает сообщения пользователей в режиме реального времени", — отмечает издание.Несколько клиентов также пожаловались в сети на блокировку страницы приложения, через которую можно отправлять переводы.The Daily Mail направила запросы в каждый из банков с просьбой прокомментировать причину сбоя. Отмечается, что инцидент произошел всего через несколько дней после общенационального сбоя в работе авиакомпаний, вызвавшего транспортный коллапс.
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банки, финансы, сша, bank of america, wells fargo
Банки, Финансы, США, Bank of America, Wells Fargo
В крупнейших банках США начались массовые сбои
Daily Mail: клиенты трех крупнейших банков США лишились доступа к счетам из-за сбоя
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ.
Клиенты трех крупнейших банков США — Chase, Bank of America и Wells Fargo — не смогли получить доступ к своим счетам из-за массового сбоя в понедельник днем, пишет The Daily Mail
.
"Тысячи людей сообщили о невозможности доступа к своим банковским счетам и транзакциям на сайте Downdetector, который отслеживает сообщения пользователей в режиме реального времени", — отмечает издание.
Несколько клиентов также пожаловались в сети на блокировку страницы приложения, через которую можно отправлять переводы.
The Daily Mail направила запросы в каждый из банков с просьбой прокомментировать причину сбоя. Отмечается, что инцидент произошел всего через несколько дней после общенационального сбоя в работе авиакомпаний, вызвавшего транспортный коллапс.