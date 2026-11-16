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В крупнейших банках США начались массовые сбои

В крупнейших банках США начались массовые сбои - 16.11.2026, ПРАЙМ

В крупнейших банках США начались массовые сбои

Клиенты трех крупнейших банков США — Chase, Bank of America и Wells Fargo — не смогли получить доступ к своим счетам из-за массового сбоя в понедельник днем,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T21:50+0300

2026-11-16T21:50+0300

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bank of america

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Клиенты трех крупнейших банков США — Chase, Bank of America и Wells Fargo — не смогли получить доступ к своим счетам из-за массового сбоя в понедельник днем, пишет The Daily Mail."Тысячи людей сообщили о невозможности доступа к своим банковским счетам и транзакциям на сайте Downdetector, который отслеживает сообщения пользователей в режиме реального времени", — отмечает издание.Несколько клиентов также пожаловались в сети на блокировку страницы приложения, через которую можно отправлять переводы.The Daily Mail направила запросы в каждый из банков с просьбой прокомментировать причину сбоя. Отмечается, что инцидент произошел всего через несколько дней после общенационального сбоя в работе авиакомпаний, вызвавшего транспортный коллапс.

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банки, финансы, сша, bank of america, wells fargo