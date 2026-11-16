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Добыча нефти в Китае за январь-октябрь выросла на 1,1%, газа - на 0,9%

Добыча нефти в Китае за январь-октябрь выросла на 1,1%, газа - на 0,9% - 16.11.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в Китае за январь-октябрь выросла на 1,1%, газа - на 0,9%

Добыча нефти в Китае за январь-октябрь увеличилась на 1,1%, а природного газа - на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:30+0300

2026-11-16T08:30+0300

2026-11-16T08:30+0300

нефть

газ

китай

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ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в Китае за январь-октябрь увеличилась на 1,1%, а природного газа - на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны. Было добыто 183,04 миллиона тонн нефти, а ее переработка за указанный период достигла 571,9 миллиона тонн, и снижение этого показателя в годовом выражении составило 6,9%. В том числе в октябре добыча нефти в Китае достигла отметки в 18,45 миллиона тонн, увеличение по сравнению с октябрем прошлого года составило 2,3%. При этом переработка нефти в прошлом месяце в годовом выражении сократилась на 8,1% - до 58,3 миллиона тонн. Добыча природного газа в Китае за январь-октябрь составила 218,1 миллиарда кубометров. В октябре показатель снизился на 1% в годовом выражении - до 22,2 миллиарда кубометров. При этом добыча угля за январь-октябрь сократилась на 3,8% в годовом выражении, до 3,83 миллиарда тонн. В октябре показатель снизился на 5,8% - до 380 миллионов тонн. По итогам прошлого года нефтедобыча в Китае выросла на 1,5%, до 216,05 миллиона тонн, добыча газа - на 6,2%, до 261,9 миллиарда кубометров, сообщало ранее статбюро. А добыча угля подскочила на 41,2% и достигла отметки в 4,83 миллиарда тонн.

китай

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нефть, газ, китай