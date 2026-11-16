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Синоптик рассказал, где в России уже замело дороги
Синоптик рассказал, где в России уже замело дороги - 16.11.2026, ПРАЙМ
Синоптик рассказал, где в России уже замело дороги
Дороги замело в ряде северных регионов России, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T21:06+0300
2026-11-16T21:06+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Дороги замело в ряде северных регионов России, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. "Снежный покров уже установился в ряде северных регионов России. Дороги замело в Мурманской области, Северной Карелии, Архангельской области, Норильске, Республике Коми, Якутии и на Сахалине", - рассказал синоптик. Голубев отметил, что немного замело и в Санкт-Петербурге, так как недавний циклон принес снег, однако вскоре он растает.
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россия, общество , авто
Синоптик рассказал, где в России уже замело дороги
Гидрометцентр: дороги замело в ряде северных регионов России
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Дороги замело в ряде северных регионов России, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Снежный покров уже установился в ряде северных регионов России. Дороги замело в Мурманской области, Северной Карелии, Архангельской области, Норильске, Республике Коми, Якутии и на Сахалине", - рассказал синоптик.
Голубев отметил, что немного замело и в Санкт-Петербурге, так как недавний циклон принес снег, однако вскоре он растает.