https://1prime.ru/20261116/dorogi-875261309.html

Синоптик рассказал, где в России уже замело дороги

Синоптик рассказал, где в России уже замело дороги - 16.11.2026, ПРАЙМ

Синоптик рассказал, где в России уже замело дороги

Дороги замело в ряде северных регионов России, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T21:06+0300

2026-11-16T21:06+0300

2026-11-16T21:06+0300

россия

общество

авто

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875261309.jpg?1794852364

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Дороги замело в ряде северных регионов России, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. "Снежный покров уже установился в ряде северных регионов России. Дороги замело в Мурманской области, Северной Карелии, Архангельской области, Норильске, Республике Коми, Якутии и на Сахалине", - рассказал синоптик. Голубев отметил, что немного замело и в Санкт-Петербурге, так как недавний циклон принес снег, однако вскоре он растает.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , авто