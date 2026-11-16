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"Двойное давление": эксперт допустил снижение цен на золото
"Двойное давление": эксперт допустил снижение цен на золото - 16.11.2026, ПРАЙМ
"Двойное давление": эксперт допустил снижение цен на золото
Мировые цены на золото могут продолжить снижение и приблизиться к новым минимумам за счет укрепления доллара и ожиданий дальнейшего повышения доходности... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:54+0300
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АНКАРА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут продолжить снижение и приблизиться к новым минимумам за счет укрепления доллара и ожиданий дальнейшего повышения доходности американских долговых бумаг, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. С началом новой недели стоимость золота находится вблизи 3 870 долларов за тройскую унции, при этом отметку в 3 853 доллара участники рынка рассматривают как важный уровень поддержки. "Золото оказалось под двойным давлением — укрепляющегося доллара и ожиданий более жесткой политики Федеральной резервной системы США. Когда доходность американских облигаций растет, инвесторам становится менее выгодно держать актив, который не приносит процентного дохода. Поэтому даже традиционный спрос на золото как защитный инструмент сейчас не гарантирует восстановления цен", — отметил эксперт. По его оценке, ключевым фактором для рынка в ближайшие недели станет политика американского регулятора. Сохранение высокой инфляции в США и вероятность нового повышения ставки рефинансирования могут ограничивать интерес инвесторов к драгоценному металлу. Дашдемир обратил внимание, что биржевая цена золота в мире завершила предыдущую неделю падением на 4,56%, продемонстрировав наиболее значительное недельное снижение с июня. По мнению аналитика, дальнейшее укрепление американской валюты способно усилить давление на котировки. Индекс доллара DXY достиг 103,44 пункта, а доходность десятилетних государственных облигаций США приблизилась к 5,14%, что повышает привлекательность долларовых инструментов по сравнению с золотом.
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рынок, сша, турция, центральные банки, центральный банк
Рынок, США, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
"Двойное давление": эксперт допустил снижение цен на золото
Аналитик Дашдемир: цены на золото могут приблизиться к новым минимумам
АНКАРА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут продолжить снижение и приблизиться к новым минимумам за счет укрепления доллара и ожиданий дальнейшего повышения доходности американских долговых бумаг, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир.
С началом новой недели стоимость золота находится вблизи 3 870 долларов за тройскую унции, при этом отметку в 3 853 доллара участники рынка рассматривают как важный уровень поддержки.
"Золото оказалось под двойным давлением — укрепляющегося доллара и ожиданий более жесткой политики Федеральной резервной системы США. Когда доходность американских облигаций растет, инвесторам становится менее выгодно держать актив, который не приносит процентного дохода. Поэтому даже традиционный спрос на золото как защитный инструмент сейчас не гарантирует восстановления цен", — отметил эксперт.
По его оценке, ключевым фактором для рынка в ближайшие недели станет политика американского регулятора. Сохранение высокой инфляции в США и вероятность нового повышения ставки рефинансирования могут ограничивать интерес инвесторов к драгоценному металлу.
Дашдемир обратил внимание, что биржевая цена золота в мире завершила предыдущую неделю падением на 4,56%, продемонстрировав наиболее значительное недельное снижение с июня.
По мнению аналитика, дальнейшее укрепление американской валюты способно усилить давление на котировки. Индекс доллара DXY достиг 103,44 пункта, а доходность десятилетних государственных облигаций США приблизилась к 5,14%, что повышает привлекательность долларовых инструментов по сравнению с золотом.