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ExxonMobil запускает добычу на морском месторождении Уару в Гайане - 16.11.2026, ПРАЙМ
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ExxonMobil запускает добычу на морском месторождении Уару в Гайане
ExxonMobil запускает добычу на морском месторождении Уару в Гайане - 16.11.2026, ПРАЙМ
ExxonMobil запускает добычу на морском месторождении Уару в Гайане
Американская энергетическая компания ExxonMobil запускает добычу на морском месторождении Уару в Гайане, что увеличивает мощность добычи нефти в стране до 1,1... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:38+0300
2026-11-16T20:38+0300
нефть
гайана
exxon
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ExxonMobil запускает добычу на морском месторождении Уару в Гайане, что увеличивает мощность добычи нефти в стране до 1,1 миллиона баррелей в сутки, сообщила американская компания на своем сайте. "Компания ExxonMobil Guyana объявила сегодня о запуске добычи на месторождении Уару, пятом проекте в рамках разработки морского блока Стабрук в Гайане, что увеличивает установленную производственную мощность добычи в Гайане до 1,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в релизе. Ожидается, что добыча на месторождении достигнет 250 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2027 года с емкостью хранилища в 2 миллиона баррелей. Отмечается, что компания является оператором блока Стабрук и владеет 45% долей участия в месторождении Уару. ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
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нефть, гайана, exxon
Нефть, ГАЙАНА, Exxon
20:38 16.11.2026
 

ExxonMobil запускает добычу на морском месторождении Уару в Гайане

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ExxonMobil запускает добычу на морском месторождении Уару в Гайане, что увеличивает мощность добычи нефти в стране до 1,1 миллиона баррелей в сутки, сообщила американская компания на своем сайте.
"Компания ExxonMobil Guyana объявила сегодня о запуске добычи на месторождении Уару, пятом проекте в рамках разработки морского блока Стабрук в Гайане, что увеличивает установленную производственную мощность добычи в Гайане до 1,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в релизе.
Ожидается, что добыча на месторождении достигнет 250 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2027 года с емкостью хранилища в 2 миллиона баррелей.
Отмечается, что компания является оператором блока Стабрук и владеет 45% долей участия в месторождении Уару.
ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
 
НефтьГАЙАНАExxon
 
 
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