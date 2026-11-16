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Глава ТПП назвал перспективные зарубежные рынки для российского бизнеса

Глава ТПП назвал перспективные зарубежные рынки для российского бизнеса - 16.11.2026, ПРАЙМ

Глава ТПП назвал перспективные зарубежные рынки для российского бизнеса

Для малого и среднего бизнеса России наиболее доступными остаются рынки ЕАЭС и СНГ, перспективны также рынки ряда стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:27+0300

2026-11-16T17:27+0300

2026-11-16T17:30+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Для малого и среднего бизнеса России наиболее доступными остаются рынки ЕАЭС и СНГ, перспективны также рынки ряда стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Для малого и среднего бизнеса наиболее доступными остаются рынки ЕАЭС и СНГ. Здесь действуют устойчивые хозяйственные связи, сравнительно понятные правила работы, есть спрос на российские продукты питания, оборудование, строительные материалы и информационные технологии",- сказал он в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". Следующее перспективное направление, по его словам, - Ближний Восток, в первую очередь ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман. "Китай и Индия обладают огромным потенциалом, хотя конкуренция там уже высокая",- заметил собеседник агентства. Из стран Юго-Восточной Азии Катырин выделил Вьетнам, Индонезию, Таиланд и Филиппины. По данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2026 года товарооборот России со странами АСЕАН увеличился почти на 10%, напомнил он. Перспективной остается и Африка, прежде всего Египет, Эфиопия и Танзания, считает глава ТПП РФ. При этом нельзя не учитывать растущие ограничения международной торговли, добавил он. "Иностранные банки усиливают проверки операций, требуют дополнительные документы, задерживают платежи или отказываются их проводить из-за санкционных рисков. Усложняются логистические маршруты, увеличиваются сроки поставок и расходы на посредников",- уточнил глава ТПП РФ. "Поэтому сегодня нам необходимо развивать прямые платежные механизмы, транспортные коридоры, страхование экспортных операций и правовую защиту предпринимателей", - заключил Катырин. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

ближний восток

африка

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россия, финансы, ближний восток, африка, оаэ, сергей катырин, еаэс, снг, асеан