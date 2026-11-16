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IBM, Nvidia и Fermilab создадут платформу для разработки квантовых технологий - 16.11.2026, ПРАЙМ
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IBM, Nvidia и Fermilab создадут платформу для разработки квантовых технологий
IBM, Nvidia и Fermilab создадут платформу для разработки квантовых технологий - 16.11.2026, ПРАЙМ
IBM, Nvidia и Fermilab создадут платформу для разработки квантовых технологий
Американский разработчик графических чипов Nvidia, технологическая корпорация IBM и Национальная ускорительная лаборатория Fermilab планируют создать платформу... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:56+0300
2026-11-16T20:56+0300
технологии
калифорния
ibm
nvidia
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875261412.jpg?1794851792
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, технологическая корпорация IBM и Национальная ускорительная лаборатория Fermilab планируют создать платформу для совместной разработки квантовых технологий, следует из пресс-релизов компаний. "IBM сегодня объявила о планах сотрудничества с Nvidia и Национальной ускорительной лабораторией имени Энрико Ферми (Fermilab)... В рамках этой работы IBM и Nvidia с Fermilab намерены запустить модульную платформу для совместной разработки квантовых вычислительных систем", - говорится в сообщении IBM. Отмечается, что компании намерены объединить вычислительные системы Nvidia DGX B200 с квантовыми компьютерами IBM. Используя возможности Центра сверхпроводящих квантовых материалов и систем лаборатории Fermilab, платформа позволит исследователям изучать совместную работу нескольких квантовых процессоров и масштабирование традиционных вычислительных мощностей, указывается в релизе. В частности, партнеры планируют исследовать, какие технологии потребуются для выполнения сложных расчетов в физике высоких энергий и ядерной физике, недоступных исключительно классическим вычислительным системам. Корпорация IBM была основана в 1911 году. Это один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также сопутствующего сервиса и консалтинговых услуг. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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технологии, калифорния, ibm, nvidia
Технологии, Калифорния, IBM, Nvidia
20:56 16.11.2026
 

IBM, Nvidia и Fermilab создадут платформу для разработки квантовых технологий

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, технологическая корпорация IBM и Национальная ускорительная лаборатория Fermilab планируют создать платформу для совместной разработки квантовых технологий, следует из пресс-релизов компаний.
"IBM сегодня объявила о планах сотрудничества с Nvidia и Национальной ускорительной лабораторией имени Энрико Ферми (Fermilab)... В рамках этой работы IBM и Nvidia с Fermilab намерены запустить модульную платформу для совместной разработки квантовых вычислительных систем", - говорится в сообщении IBM.
Отмечается, что компании намерены объединить вычислительные системы Nvidia DGX B200 с квантовыми компьютерами IBM.
Используя возможности Центра сверхпроводящих квантовых материалов и систем лаборатории Fermilab, платформа позволит исследователям изучать совместную работу нескольких квантовых процессоров и масштабирование традиционных вычислительных мощностей, указывается в релизе.
В частности, партнеры планируют исследовать, какие технологии потребуются для выполнения сложных расчетов в физике высоких энергий и ядерной физике, недоступных исключительно классическим вычислительным системам.
Корпорация IBM была основана в 1911 году. Это один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также сопутствующего сервиса и консалтинговых услуг.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
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