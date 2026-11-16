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Goldman Sachs оценил снижение мирового спроса на нефть в третьем квартале

Goldman Sachs оценил снижение мирового спроса на нефть в третьем квартале - 16.11.2026, ПРАЙМ

Goldman Sachs оценил снижение мирового спроса на нефть в третьем квартале

Мировой спрос на нефть в третьем квартале 2026 года оказался почти на 4 миллиона баррелей в сутки ниже уровня, который мог бы наблюдаться без нефтяного шока,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:50+0300

2026-11-16T22:50+0300

2026-11-16T22:50+0300

энергетика

нефть

китай

ближний восток

персидский залив

goldman sachs

оэср

иран

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в третьем квартале 2026 года оказался почти на 4 миллиона баррелей в сутки ниже уровня, который мог бы наблюдаться без нефтяного шока, вызванного ближневосточным конфликтом, следует из оценки аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs. "По оценкам наших аналитиков, мировой спрос на нефть в третьем квартале был почти на 4 миллиона баррелей в сутки ниже гипотетического уровня, если бы не нефтяной шок, вызванный войной в Иране", - говорится в сообщении. По данным банка, в третьем квартале мировой спрос на нефть сократился на 3,3 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, причем наиболее заметное снижение наблюдалось в Китае, странах Ближнего Востока и азиатских государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Аналитики ожидают, что к четвертому кварталу 2027 года восстановится около 80% спроса, потерянного относительно сценария без нефтяного шока. Разрыв сократится до 700 тысяч баррелей в сутки по мере улучшения доступности нефтепродуктов и снижения их стоимости. При этом часть снижения спроса может оказаться устойчивой из-за ускоренного перехода на электромобили, особенно в Китае. Goldman Sachs также прогнозирует снижение нефтяных цен по мере восстановления поставок с Ближнего Востока. По оценке банка, стоимость марки Brent в декабре 2026 года составит 90 долларов за баррель против 85 долларов в предыдущем прогнозе, а средняя цена в 2027 году - 80 долларов за баррель. Поставки нефти из Персидского залива, по оценкам аналитиков, уже восстановились до среднего уровня 2025 года. Дефицит предложения на мировом нефтяном рынке сократился с 7,2 миллиона баррелей в сутки в марте до 300 тысяч баррелей в сентябре. В четвертом квартале 2026 года и в 2027 году банк ожидает перехода рынка к профициту. При этом риск нового обострения конфликта между США, Израилем и Ираном продолжает поддерживать высокие цены. По оценке Goldman Sachs, премия за риск перебоев с поставками в текущих физических ценах Brent составляет почти 25 долларов за баррель.

китай

ближний восток

персидский залив

иран

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нефть, китай, ближний восток, персидский залив, goldman sachs, оэср, иран