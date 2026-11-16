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ОАЭ заинтересовались размещением запасов нефти в Юго-Восточной Азии

ОАЭ заинтересовались размещением запасов нефти в Юго-Восточной Азии - 16.11.2026, ПРАЙМ

ОАЭ заинтересовались размещением запасов нефти в Юго-Восточной Азии

Министр торговли и промышленности Филиппин Кристина Роке сообщила об интересе ОАЭ к размещению запасов нефти в Юго-Восточной Азии в рамках инициативы АСЕАН,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T04:50+0300

2026-11-16T04:50+0300

2026-11-16T04:50+0300

нефть

филиппины

индонезия

сингапур

асеан

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МАНИЛА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Филиппин Кристина Роке сообщила об интересе ОАЭ к размещению запасов нефти в Юго-Восточной Азии в рамках инициативы АСЕАН, передает корреспондент РИА Новости. "ОАЭ также выразили заинтересованность в размещении запасов нефти в странах, где есть соответствующие хранилища", - сказала Роке в ходе брифинга на полях саммита АСЕАН. Среди стран АСЕАН, согласившихся участвовать в инициативе, министр назвала Сингапур, Индонезию, Малайзию и Филиппины. По ее словам, проект может стартовать с тех стран, которые уже готовы присоединиться, а остальные смогут сделать это позднее. Роке добавила, что страны АСЕАН еще должны рассмотреть результаты исследования о создании региональных запасов нефти. На вопрос о том, могут ли Филиппины уже сейчас получить доступ к запасам Индонезии, она ответила отрицательно. Сроков запуска проекта министр не назвала. Инициативу поддерживает президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. По словам Роке, региональные запасы позволят странам АСЕАН быстрее реагировать на перебои с поставками и сократить расходы на перевозку нефти.

филиппины

индонезия

сингапур

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нефть, филиппины, индонезия, сингапур, асеан