https://1prime.ru/20261116/oae-875225560.html
ОАЭ заинтересовались размещением запасов нефти в Юго-Восточной Азии
ОАЭ заинтересовались размещением запасов нефти в Юго-Восточной Азии - 16.11.2026, ПРАЙМ
ОАЭ заинтересовались размещением запасов нефти в Юго-Восточной Азии
Министр торговли и промышленности Филиппин Кристина Роке сообщила об интересе ОАЭ к размещению запасов нефти в Юго-Восточной Азии в рамках инициативы АСЕАН,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T04:50+0300
2026-11-16T04:50+0300
2026-11-16T04:50+0300
нефть
филиппины
индонезия
сингапур
асеан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875225560.jpg?1794793826
МАНИЛА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Филиппин Кристина Роке сообщила об интересе ОАЭ к размещению запасов нефти в Юго-Восточной Азии в рамках инициативы АСЕАН, передает корреспондент РИА Новости.
"ОАЭ также выразили заинтересованность в размещении запасов нефти в странах, где есть соответствующие хранилища", - сказала Роке в ходе брифинга на полях саммита АСЕАН.
Среди стран АСЕАН, согласившихся участвовать в инициативе, министр назвала Сингапур, Индонезию, Малайзию и Филиппины. По ее словам, проект может стартовать с тех стран, которые уже готовы присоединиться, а остальные смогут сделать это позднее.
Роке добавила, что страны АСЕАН еще должны рассмотреть результаты исследования о создании региональных запасов нефти. На вопрос о том, могут ли Филиппины уже сейчас получить доступ к запасам Индонезии, она ответила отрицательно. Сроков запуска проекта министр не назвала.
Инициативу поддерживает президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
По словам Роке, региональные запасы позволят странам АСЕАН быстрее реагировать на перебои с поставками и сократить расходы на перевозку нефти.
филиппины
индонезия
сингапур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, филиппины, индонезия, сингапур, асеан
Нефть, ФИЛИППИНЫ, ИНДОНЕЗИЯ, СИНГАПУР, АСЕАН
ОАЭ заинтересовались размещением запасов нефти в Юго-Восточной Азии
Роке: ОАЭ заинтересовались размещением запасов нефти в Юго-Восточной Азии
МАНИЛА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Филиппин Кристина Роке сообщила об интересе ОАЭ к размещению запасов нефти в Юго-Восточной Азии в рамках инициативы АСЕАН, передает корреспондент РИА Новости.
"ОАЭ также выразили заинтересованность в размещении запасов нефти в странах, где есть соответствующие хранилища", - сказала Роке в ходе брифинга на полях саммита АСЕАН.
Среди стран АСЕАН, согласившихся участвовать в инициативе, министр назвала Сингапур, Индонезию, Малайзию и Филиппины. По ее словам, проект может стартовать с тех стран, которые уже готовы присоединиться, а остальные смогут сделать это позднее.
Роке добавила, что страны АСЕАН еще должны рассмотреть результаты исследования о создании региональных запасов нефти. На вопрос о том, могут ли Филиппины уже сейчас получить доступ к запасам Индонезии, она ответила отрицательно. Сроков запуска проекта министр не назвала.
Инициативу поддерживает президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
По словам Роке, региональные запасы позволят странам АСЕАН быстрее реагировать на перебои с поставками и сократить расходы на перевозку нефти.