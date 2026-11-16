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Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД выросла на 4,4%

Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД выросла на 4,4% - 16.11.2026, ПРАЙМ

Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД выросла на 4,4%

Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросла на 4,4% в годовом выражении и составила рекордные 102,8 миллиона тонн,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:12+0300

2026-11-16T17:12+0300

2026-11-16T17:22+0300

бизнес

кемеровская область

кузбасс

хакасия

ржд

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросла на 4,4% в годовом выражении и составила рекордные 102,8 миллиона тонн, сообщила компания. За январь-октябрь 2026 года на сети РЖД погружено 273 миллиона тонн угля (+1,5%), в том числе на экспорт – 155,3 миллиона тонн (+4,7%). "При этом в восточном направлении на экспорт отправили рекордные 102,8 млн тонн (+4,4%). С учетом внутрироссийкого сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгрузили 135,1 млн тонн (+1,9%)", - говорится в сообщении РЖД. Основной вклад в увеличение погрузки угля в целом на сети РЖД внесли: Кемеровская область – Кузбасс – 145,3 миллиона тонн (+3,7%), Хакасия – 20,6 миллиона тонн (+8,1%), Амурская область – 19,7 миллиона тонн (+1,6%), Бурятия – 11,5 миллиона тонн (+3,1%) и Новосибирская область – 10,3 миллиона тонн (+9,4%), В направлении портов отправлено 143,6 миллиона тонн (+7,7%), в том числе: портов Дальнего Востока – 93,2 миллиона тонн (+8,9%), портов Северо-Запада – 36,1 миллиона тонн (+10,8%), портов Юга – 14,3 миллиона тонн (-5,3%).

кемеровская область

кузбасс

хакасия

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бизнес, кемеровская область, кузбасс, хакасия, ржд