https://1prime.ru/20261116/rossija-875250971.html

Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ

Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ - 16.11.2026, ПРАЙМ

Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ

Россия заинтересована в расширении сотрудничества с партнерами в формате зон свободной торговли, наметились определенные шаги в этом направлении с Индией, идут... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:18+0300

2026-11-16T17:18+0300

2026-11-16T17:23+0300

россия

мировая экономика

индия

пакистан

тунис

максим решетников

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875250971.jpg?1794838984

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с партнерами в формате зон свободной торговли, наметились определенные шаги в этом направлении с Индией, идут переговоры с Пакистаном и Тунисом, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Наша задача - это дальше расширять нашу сеть зон свободной торговли (ЗСТ). Мы здесь определенные шаги сделали - с Ираном, с Индонезией. Сейчас переговоры сдвинулись, по крайней мере, пошли, с Индией, но все-таки этап за этапом в каком-то, может быть, ограниченном режиме, но ищем варианты", - сказал Решетников, выступая на пленарном заседании форума "Сделано в России". Также, добавил он, идет диалог с Пакистаном, Тунисом. Кроме того, министерство ведет работу над заключением с партнерами соглашений о защите и поощрении инвестиций. "У нас всего 65 таких соглашений сейчас работает, и тоже мы сейчас ставим как суперзадачу - это Индия. Потому что у них изменился немножко подход, а у нас большой интерес к индийскому рынку", - отметил глава Минэкономразвития. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

индия

пакистан

тунис

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, пакистан, тунис, максим решетников