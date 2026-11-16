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Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ
Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ
Россия заинтересована в расширении сотрудничества с партнерами в формате зон свободной торговли, наметились определенные шаги в этом направлении с Индией, идут... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:18+0300
2026-11-16T17:23+0300
россия
мировая экономика
индия
пакистан
тунис
максим решетников
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875250971.jpg?1794838984
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с партнерами в формате зон свободной торговли, наметились определенные шаги в этом направлении с Индией, идут переговоры с Пакистаном и Тунисом, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Наша задача - это дальше расширять нашу сеть зон свободной торговли (ЗСТ). Мы здесь определенные шаги сделали - с Ираном, с Индонезией. Сейчас переговоры сдвинулись, по крайней мере, пошли, с Индией, но все-таки этап за этапом в каком-то, может быть, ограниченном режиме, но ищем варианты", - сказал Решетников, выступая на пленарном заседании форума "Сделано в России". Также, добавил он, идет диалог с Пакистаном, Тунисом. Кроме того, министерство ведет работу над заключением с партнерами соглашений о защите и поощрении инвестиций. "У нас всего 65 таких соглашений сейчас работает, и тоже мы сейчас ставим как суперзадачу - это Индия. Потому что у них изменился немножко подход, а у нас большой интерес к индийскому рынку", - отметил глава Минэкономразвития. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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россия, мировая экономика, индия, пакистан, тунис, максим решетников
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ТУНИС, Максим Решетников
17:18 16.11.2026 (обновлено: 17:23 16.11.2026)
 
Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ

Решетников: Россия заинтересована в расширении сотрудничества в формате ЗСТ

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с партнерами в формате зон свободной торговли, наметились определенные шаги в этом направлении с Индией, идут переговоры с Пакистаном и Тунисом, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Наша задача - это дальше расширять нашу сеть зон свободной торговли (ЗСТ). Мы здесь определенные шаги сделали - с Ираном, с Индонезией. Сейчас переговоры сдвинулись, по крайней мере, пошли, с Индией, но все-таки этап за этапом в каком-то, может быть, ограниченном режиме, но ищем варианты", - сказал Решетников, выступая на пленарном заседании форума "Сделано в России".
Также, добавил он, идет диалог с Пакистаном, Тунисом.
Кроме того, министерство ведет работу над заключением с партнерами соглашений о защите и поощрении инвестиций.
"У нас всего 65 таких соглашений сейчас работает, и тоже мы сейчас ставим как суперзадачу - это Индия. Потому что у них изменился немножко подход, а у нас большой интерес к индийскому рынку", - отметил глава Минэкономразвития.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯПАКИСТАНТУНИСМаксим Решетников
 
 
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