https://1prime.ru/20261116/sekretariat-875256067.html

ОПЕК провела заключительное совещание по оценке мощностей добычи

ОПЕК провела заключительное совещание по оценке мощностей добычи - 16.11.2026, ПРАЙМ

ОПЕК провела заключительное совещание по оценке мощностей добычи

Секретариат ОПЕК провел заключительное совещание по оценке мощностей нефтедобычи стран ОПЕК+, сообщила организация. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:46+0300

2026-11-16T18:46+0300

2026-11-16T18:56+0300

нефть

хайсам аль-гайс

опек

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК провел заключительное совещание по оценке мощностей нефтедобычи стран ОПЕК+, сообщила организация. "Сегодня в формате видеоконференции Секретариат ОПЕК провел заключительное совещание по Механизму оценки максимально устойчивого уровня добычи для стран-членов ОПЕК и стран, подписавших Декларацию о сотрудничестве", - говорится в сообщении ОПЕК. Впервые максимально устойчивые объемы добычи ОПЕК и ОПЕК+ были оценены и установлены в рамках независимого и объективного процесса, подчеркнул генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Компании DeGolyer & MacNaughton и Shri Chandra Energy & Data Processing играют ключевую роль в проведении этой беспрецедентной оценки", - отметил генсек организации, его слова приводятся в сообщении. ОПЕК+ в конце мая прошлого года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать.

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нефть, хайсам аль-гайс, опек