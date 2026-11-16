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Tesla вложит 3 миллиарда евро в расширение завода в Германии, пишут СМИ
Tesla вложит 3 миллиарда евро в расширение завода в Германии, пишут СМИ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Tesla вложит 3 миллиарда евро в расширение завода в Германии, пишут СМИ
Американская компания Tesla планирует инвестировать 3 миллиарда евро в свой завод в Грюнхайде недалеко от Берлина, пишет газета Bild. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:27+0300
2026-11-16T18:27+0300
2026-11-16T18:27+0300
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БЕРЛИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Американская компания Tesla планирует инвестировать 3 миллиарда евро в свой завод в Грюнхайде недалеко от Берлина, пишет газета Bild. "Илон Маск (55) делает ставку на Германию! Американский производитель электромобилей Tesla намерен инвестировать 3 миллиарда евро в расширение своего завода в Грюнхайде, федеральная земля Бранденбург", - говорится в публикации. По данным издания, средства направят на расширение предприятия, в том числе на строительство нового производственного корпуса для выпуска беспилотных роботакси Cybercab. В перспективе завод сможет производить до одного миллиона таких автомобилей. Строительство планируется начать в первой половине 2027 года, а запустить производство - в 2029 году. Tesla намерена подать заявку на получение необходимых разрешений до конца 2026 года. Кроме того, компания планирует создать несколько сотен новых рабочих мест. По данным Tesla, в октябре на заводе в Грюнхайде работали около 12,6 тысячи человек. Инвестиции также предусматривают строительство вспомогательных зданий и дополнительной установки для очистки сточных вод. Помимо производства роботакси, Tesla намерена увеличить выпуск обычных электромобилей до 7,5 тысячи машин в неделю и расширить производство аккумуляторных ячеек.
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бизнес, промышленность, берлин, германия, tesla, bild
Бизнес, Промышленность, Берлин, ГЕРМАНИЯ, Tesla, Bild
Tesla вложит 3 миллиарда евро в расширение завода в Германии, пишут СМИ
Bild: Tesla инвестирует 3 миллиарда евро в свой завод в Грюнхайде недалеко от Берлина
БЕРЛИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Американская компания Tesla планирует инвестировать 3 миллиарда евро в свой завод в Грюнхайде недалеко от Берлина, пишет газета Bild.
"Илон Маск (55) делает ставку на Германию
! Американский производитель электромобилей Tesla
намерен инвестировать 3 миллиарда евро в расширение своего завода в Грюнхайде, федеральная земля Бранденбург", - говорится в публикации.
По данным издания, средства направят на расширение предприятия, в том числе на строительство нового производственного корпуса для выпуска беспилотных роботакси Cybercab. В перспективе завод сможет производить до одного миллиона таких автомобилей.
Строительство планируется начать в первой половине 2027 года, а запустить производство - в 2029 году. Tesla намерена подать заявку на получение необходимых разрешений до конца 2026 года.
Кроме того, компания планирует создать несколько сотен новых рабочих мест. По данным Tesla, в октябре на заводе в Грюнхайде работали около 12,6 тысячи человек.
Инвестиции также предусматривают строительство вспомогательных зданий и дополнительной установки для очистки сточных вод. Помимо производства роботакси, Tesla намерена увеличить выпуск обычных электромобилей до 7,5 тысячи машин в неделю и расширить производство аккумуляторных ячеек.