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Трамп может обсудить с Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Хуанга
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Хуанга - 16.11.2026, ПРАЙМ
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Хуанга
Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Дженсеном Хуангом. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:05+0300
2026-11-16T18:05+0300
2026-11-16T18:05+0300
нефть
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
юрий ушаков
nvidia
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Дженсеном Хуангом. Nvidia 12 ноября объявила об отставке главы фирмы Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. "Возможно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста про обсуждение экс-главы Nvidia на встрече с председателем КНР. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сейчас идет проработка отдельной встречи Путина и Трампа на полях саммита, переговоры могут пройти 19 ноября.
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нефть, мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, юрий ушаков, nvidia
Нефть, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Nvidia
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Хуанга
Трамп: может обсудить с Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Хуанга