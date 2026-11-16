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Мировые цены на нефть ускорили падение до 3,5%

Мировые цены на нефть ускорили падение до 3,5% - 16.11.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили падение до 3,5%

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили падение до 3,5%, следует из данных торгов. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:36+0300

2026-11-16T22:36+0300

2026-11-16T22:42+0300

нефть

энергетика

brent

wti

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили падение до 3,5%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.12 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,52% относительно предыдущего закрытия - до 92,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 84,30 доллара за баррель. Аналитики отмечают, что рекордные объемы добычи нефти в США и позитивные ожидания на рынке способствуют падению цен на энергоносители. По данным управления энергетической информации (EIA) американского минэнерго, добыча нефти в США на конец недели по 6 ноября достигла нового исторического максимума в 14,013 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, 15 ноября аналитики Goldman Sachs заявили, что ожидают среднюю цену на нефть марки Brent в следующем году на уровне 88 долларов за баррель, с последующим снижением до 78 долларов к декабрю 2027 года по мере того, как возвращение к профициту будет оказывать давление на рынок. "Хотя повышенная геополитическая напряженность, по-видимому, стала новой нормой, мировые поставки нефти остаются относительно стабильными, а объемы добычи в США находятся на уровнях, близких к рекордным", - заявил агентству Рейтер аналитик из американской финансовой компании BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).

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нефть, brent, wti