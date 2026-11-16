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Турпоток из России в Индонезию за девять месяцев вырос на 10%

Турпоток из России в Индонезию за девять месяцев вырос на 10% - 16.11.2026, ПРАЙМ

Турпоток из России в Индонезию за девять месяцев вырос на 10%

Туристический поток из России в Индонезию за 9 месяцев 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 178 тысяч человек, при этом возможная... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:00+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Индонезию за 9 месяцев 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 178 тысяч человек, при этом возможная отмена виз позволит увеличить турпоток на 20%, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Ранее в понедельник заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал, что Россия и Индонезия обсуждают введение безвизового режима, не исключено, что до конца года дискуссии принесут результат. "На текущий момент, за первые 9 месяцев этого года, Индонезию посетило 178 тысяч граждан РФ. Это на 10% больше, чем в 2025 году. Если визы будут отменены и будет доступна авиационная перевозка, то можно спрогнозировать, что туристический поток вырастет на 20%", - сказал Горин. По его словам, основной туристический поток из России формируется на Бали. Он подчеркнул, что отмена визы также может повлечь снижение стоимости путешествия. Так, в настоящее время цена отдыха в Индонезии на двоих составляет в среднем от 250 тысяч до 400 тысяч рублей. Однако следует учитывать фактор перелета: транзитные рейсы стартуют от 60 тысяч рублей за билет туда-обратно, а прямой перелет зачастую стоит порядка 100 тысяч рублей. "Поэтому от количества доступа к авиационной перевозке будет зависеть и средняя стоимость путешествия. Индонезия уникальна тем, что есть различные предложения по ценовому диапазону", - заключил он.

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туризм, бизнес, россия, индонезия, бали, российский союз туриндустрии, мид рф, мид