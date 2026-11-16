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Турпоток из России в Индонезию за девять месяцев вырос на 10%
Турпоток из России в Индонезию за девять месяцев вырос на 10% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России в Индонезию за девять месяцев вырос на 10%
Туристический поток из России в Индонезию за 9 месяцев 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 178 тысяч человек, при этом возможная... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:00+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Индонезию за 9 месяцев 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 178 тысяч человек, при этом возможная отмена виз позволит увеличить турпоток на 20%, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Ранее в понедельник заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал, что Россия и Индонезия обсуждают введение безвизового режима, не исключено, что до конца года дискуссии принесут результат.
"На текущий момент, за первые 9 месяцев этого года, Индонезию посетило 178 тысяч граждан РФ. Это на 10% больше, чем в 2025 году. Если визы будут отменены и будет доступна авиационная перевозка, то можно спрогнозировать, что туристический поток вырастет на 20%", - сказал Горин.
По его словам, основной туристический поток из России формируется на Бали. Он подчеркнул, что отмена визы также может повлечь снижение стоимости путешествия.
Так, в настоящее время цена отдыха в Индонезии на двоих составляет в среднем от 250 тысяч до 400 тысяч рублей. Однако следует учитывать фактор перелета: транзитные рейсы стартуют от 60 тысяч рублей за билет туда-обратно, а прямой перелет зачастую стоит порядка 100 тысяч рублей.
"Поэтому от количества доступа к авиационной перевозке будет зависеть и средняя стоимость путешествия. Индонезия уникальна тем, что есть различные предложения по ценовому диапазону", - заключил он.
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туризм, бизнес, россия, индонезия, бали, российский союз туриндустрии, мид рф, мид
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Бали, Российский союз туриндустрии, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Индонезию за 9 месяцев 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 178 тысяч человек, при этом возможная отмена виз позволит увеличить турпоток на 20%, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Ранее в понедельник заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал, что Россия и Индонезия обсуждают введение безвизового режима, не исключено, что до конца года дискуссии принесут результат.
"На текущий момент, за первые 9 месяцев этого года, Индонезию посетило 178 тысяч граждан РФ. Это на 10% больше, чем в 2025 году. Если визы будут отменены и будет доступна авиационная перевозка, то можно спрогнозировать, что туристический поток вырастет на 20%", - сказал Горин.
По его словам, основной туристический поток из России формируется на Бали. Он подчеркнул, что отмена визы также может повлечь снижение стоимости путешествия.
Так, в настоящее время цена отдыха в Индонезии на двоих составляет в среднем от 250 тысяч до 400 тысяч рублей. Однако следует учитывать фактор перелета: транзитные рейсы стартуют от 60 тысяч рублей за билет туда-обратно, а прямой перелет зачастую стоит порядка 100 тысяч рублей.
"Поэтому от количества доступа к авиационной перевозке будет зависеть и средняя стоимость путешествия. Индонезия уникальна тем, что есть различные предложения по ценовому диапазону", - заключил он.