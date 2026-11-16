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США создают принципиально новую ядерную бомбу, пишут СМИ - 16.11.2026, ПРАЙМ
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США создают принципиально новую ядерную бомбу, пишут СМИ
США создают принципиально новую ядерную бомбу, пишут СМИ - 16.11.2026, ПРАЙМ
США создают принципиально новую ядерную бомбу, пишут СМИ
Власти США впервые за три с половиной десятилетия раскрыли кодовое обозначение принципиально новой ядерной авиабомбы B94, которая, предположительно,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:01+0300
2026-11-16T20:01+0300
вооружения
сша
оружие
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Власти США впервые за три с половиной десятилетия раскрыли кодовое обозначение принципиально новой ядерной авиабомбы B94, которая, предположительно, предназначена для уничтожения сильно заглубленных подземных бункеров, сообщает портал War Zone (TWZ). "Комитет сената по ассигнованиям раскрыл первое за десятилетия полностью новое обозначение для свободнопадающей ядерной авиабомбы. Какой именно будет бомба B94, еще предстоит подтвердить. Единственным известным на данный момент вооружением, подходящим под это общее описание, является противобункерная система доставки ядерного оружия воздушного базирования (NDS-A)", - пишет портал. По оценке издания, разработка такой бомбы вызвана тем, что противники США активно уводят ключевые военные и ядерные объекты под землю. В частности, речь идет о модернизации подземных командных пунктов, строительстве новых ракетных шахт и бункеров, а также подземных объектов в ряде стран. Упоминание индекса B94 впервые появилось в пояснительной записке комитета к законопроекту о финансировании министерства энергетики США на 2027 финансовый год — на эту программу дополнительно выделяется 77,108 миллиона долларов, передает портал. Как отмечает TWZ, это знаковый шаг, так как со времен распада СССР и закрытия проекта бомбы B90 в 1991 году Вашингтон не присваивал новых индексов свободнопадающим ядерным бомбам, ограничиваясь модернизацией старых боеприпасов времен холодной войны.
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сша, оружие
Вооружения, США, оружие
20:01 16.11.2026
 
США создают принципиально новую ядерную бомбу, пишут СМИ

TWZ: в США впервые со времен холодной войны создают принципиально новую ядерную бомбу

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Власти США впервые за три с половиной десятилетия раскрыли кодовое обозначение принципиально новой ядерной авиабомбы B94, которая, предположительно, предназначена для уничтожения сильно заглубленных подземных бункеров, сообщает портал War Zone (TWZ).
"Комитет сената по ассигнованиям раскрыл первое за десятилетия полностью новое обозначение для свободнопадающей ядерной авиабомбы. Какой именно будет бомба B94, еще предстоит подтвердить. Единственным известным на данный момент вооружением, подходящим под это общее описание, является противобункерная система доставки ядерного оружия воздушного базирования (NDS-A)", - пишет портал.
По оценке издания, разработка такой бомбы вызвана тем, что противники США активно уводят ключевые военные и ядерные объекты под землю. В частности, речь идет о модернизации подземных командных пунктов, строительстве новых ракетных шахт и бункеров, а также подземных объектов в ряде стран.
Упоминание индекса B94 впервые появилось в пояснительной записке комитета к законопроекту о финансировании министерства энергетики США на 2027 финансовый год — на эту программу дополнительно выделяется 77,108 миллиона долларов, передает портал.
Как отмечает TWZ, это знаковый шаг, так как со времен распада СССР и закрытия проекта бомбы B90 в 1991 году Вашингтон не присваивал новых индексов свободнопадающим ядерным бомбам, ограничиваясь модернизацией старых боеприпасов времен холодной войны.
 
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