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Автомобили из ЕС на 197,9 тысячи долларов ввезли на Украину под видом помощи ВСУ

Автомобили из ЕС на 197,9 тысячи долларов ввезли на Украину под видом помощи ВСУ - 16.11.2026, ПРАЙМ

Автомобили из ЕС на 197,9 тысячи долларов ввезли на Украину под видом помощи ВСУ

Двое жителей Харьковской области на Украине обвиняются в контрабанде автомобилей из Евросоюза под видом гуманитарной помощи ВСУ общей рыночной стоимостью более... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T21:43+0300

2026-11-16T21:43+0300

2026-11-16T21:43+0300

общество

харьковская область

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европа

контрабанда

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Двое жителей Харьковской области на Украине обвиняются в контрабанде автомобилей из Евросоюза под видом гуманитарной помощи ВСУ общей рыночной стоимостью более 9,1 миллиона гривен (197,9 тысячи долларов), сообщает офис украинского генерального прокурора. "При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум жителям Харьковской области сообщено о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в значительных размерах… Мужчины организовали ввоз из Литовской Республики 25 подержанных автомобилей общей рыночной стоимостью более 9,1 миллиона гривен (197,9 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным офиса украинского генпрокурора, мужчины ввозили машины в период с ноября 2025 по ноябрь 2026 года, декларируя их как бесплатную гуманитарную помощь для ВСУ, предназначенную для одной из общественных организаций. По информации ведомства, это позволяло ввозить автомобили без уплаты обязательных таможенных платежей. В сообщении говорится, что вместо передачи транспортных средств ВСУ мужчины выставляли их на продажу через популярную онлайн-платформу и получали оплату наличными в гривнах и долларах. По данным ведомства, на 19 автомобилей наложен арест. Мужчины задержаны, суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - более 2,5 миллиона гривен (54,3 тысячи долларов) и 6,5 миллиона гривен (141,4 тысячи долларов). В сообщении говорится, что следователи устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к незаконному ввозу и продаже автомобилей.

харьковская область

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общество , харьковская область, украина, всу, ес, авто, европа, контрабанда