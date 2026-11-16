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Курс юаня на Мосбирже растет в начале торгов
Курс юаня на Мосбирже растет в начале торгов - 16.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже растет в начале торгов
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов повышается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:08+0300
2026-11-16T09:08+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов повышается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, юань, рубль
Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль
Курс юаня на Мосбирже растет в начале торгов
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже растет до 12,34 рубля
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов повышается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.