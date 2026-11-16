https://1prime.ru/20261116/yuan-875228926.html

Курс юаня на Мосбирже растет в начале торгов

Курс юаня на Мосбирже растет в начале торгов - 16.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже растет в начале торгов

Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов повышается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:08+0300

2026-11-16T09:08+0300

2026-11-16T09:08+0300

китайский юань

рынок

торги

юань

рубль

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875228926.jpg?1794809286

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов повышается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, юань, рубль