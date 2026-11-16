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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,4 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,4 рубля - 16.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,4 рубля
Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:16+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек, закрыв торги на отметке 12,4 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,4 рубля
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос на 10 копеек и составил 12,4 рубля