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Замгоссекретаря США обсудит с Туркменией диверсификацию экспорта энергоносителей

Замгоссекретаря США обсудит с Туркменией диверсификацию экспорта энергоносителей - 16.11.2026, ПРАЙМ

Замгоссекретаря США обсудит с Туркменией диверсификацию экспорта энергоносителей

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в ходе поездки в Туркменистан планирует обсудить с руководством страны расширение сотрудничества по диверсификации | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T23:48+0300

2026-11-16T23:48+0300

2026-11-16T23:48+0300

нефть

сша

ашхабад

таджикистан

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в ходе поездки в Туркменистан планирует обсудить с руководством страны расширение сотрудничества по диверсификации экспорта энергоносителей вдоль Транскаспийского коридора, сообщает американский госдепартамент. "В Ашхабаде заместитель госсекретаря Ландау встретится с руководителями правительства Туркменистана и представителями туркменских и американских деловых кругов. Он подчеркнет приверженность США расширению сотрудничества с Туркменистаном в области диверсификации экспорта энергоносителей вдоль Транскаспийского коридора и "Маршрута Трампа за международный мир и процветание", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что визит в Ашхабад состоится в рамках зарубежного турне Ландау, которое продлится с 16 по 24 ноября и также включает посещение Таджикистана и Турции. Первой остановкой замгоссекретаря станет Душанбе, где он проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства Таджикистана и частного сектора. После этого дипломат направится в Стамбул, где на встречах с турецкими официальными лицами и представителями бизнеса обсудит двусторонние отношения, продвижение американских компаний, а также вопросы энергетической безопасности США и надежности цепочек поставок.

сша

ашхабад

таджикистан

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нефть, сша, ашхабад, таджикистан