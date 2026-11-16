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Замгоссекретаря США обсудит с Туркменией диверсификацию экспорта энергоносителей
Замгоссекретаря США обсудит с Туркменией диверсификацию экспорта энергоносителей - 16.11.2026, ПРАЙМ
Замгоссекретаря США обсудит с Туркменией диверсификацию экспорта энергоносителей
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в ходе поездки в Туркменистан планирует обсудить с руководством страны расширение сотрудничества по диверсификации | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T23:48+0300
2026-11-16T23:48+0300
2026-11-16T23:48+0300
нефть
сша
ашхабад
таджикистан
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в ходе поездки в Туркменистан планирует обсудить с руководством страны расширение сотрудничества по диверсификации экспорта энергоносителей вдоль Транскаспийского коридора, сообщает американский госдепартамент.
"В Ашхабаде заместитель госсекретаря Ландау встретится с руководителями правительства Туркменистана и представителями туркменских и американских деловых кругов. Он подчеркнет приверженность США расширению сотрудничества с Туркменистаном в области диверсификации экспорта энергоносителей вдоль Транскаспийского коридора и "Маршрута Трампа за международный мир и процветание", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что визит в Ашхабад состоится в рамках зарубежного турне Ландау, которое продлится с 16 по 24 ноября и также включает посещение Таджикистана и Турции.
Первой остановкой замгоссекретаря станет Душанбе, где он проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства Таджикистана и частного сектора. После этого дипломат направится в Стамбул, где на встречах с турецкими официальными лицами и представителями бизнеса обсудит двусторонние отношения, продвижение американских компаний, а также вопросы энергетической безопасности США и надежности цепочек поставок.
сша
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нефть, сша, ашхабад, таджикистан
Нефть, США, Ашхабад, ТАДЖИКИСТАН
ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в ходе поездки в Туркменистан планирует обсудить с руководством страны расширение сотрудничества по диверсификации экспорта энергоносителей вдоль Транскаспийского коридора, сообщает американский госдепартамент.
"В Ашхабаде заместитель госсекретаря Ландау встретится с руководителями правительства Туркменистана и представителями туркменских и американских деловых кругов. Он подчеркнет приверженность США расширению сотрудничества с Туркменистаном в области диверсификации экспорта энергоносителей вдоль Транскаспийского коридора и "Маршрута Трампа за международный мир и процветание", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что визит в Ашхабад состоится в рамках зарубежного турне Ландау, которое продлится с 16 по 24 ноября и также включает посещение Таджикистана и Турции.
Первой остановкой замгоссекретаря станет Душанбе, где он проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства Таджикистана и частного сектора. После этого дипломат направится в Стамбул, где на встречах с турецкими официальными лицами и представителями бизнеса обсудит двусторонние отношения, продвижение американских компаний, а также вопросы энергетической безопасности США и надежности цепочек поставок.