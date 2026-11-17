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Построенная в Бангладеш с участием России АЭС "Руппур" начала работу

Построенная в Бангладеш с участием России АЭС "Руппур" начала работу - 17.11.2026, ПРАЙМ

Построенная в Бангладеш с участием России АЭС "Руппур" начала работу

Энергоблок №1 АЭС "Руппур", построенный в Бангладеш с участием России, во вторник дал первый ток в энергосистему страны, сообщило крупнейшее бенгальское... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:00+0300

2026-11-17T18:00+0300

2026-11-17T18:02+0300

нефть

бангладеш

аэс "руппур"

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Энергоблок №1 АЭС "Руппур", построенный в Бангладеш с участием России, во вторник дал первый ток в энергосистему страны, сообщило крупнейшее бенгальское англоязычное издание Daily Star со ссылкой на Комиссию по атомной энергии Бангладеш."Сегодня атомная электростанция "Руппур" была впервые подключена к национальной энергосистеме... Выдача электроэнергии началась в 15.16 (12.16 мск - ред.)", - пишет издание.Далее специалисты будут поэтапно повышать мощность реакторной установки, сказал журналистам на площадке АЭС "Руппур" министр науки и технологий Бангладеш Факир Махбуб Анам, слова которого приводит Daily Star. По плану, энергоблок может выйти на полную мощность к концу января или началу февраля 2027 года, добавил министр. Пуск реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур" состоялся 11 октября."Мы стали 33-й страной в мире, производящей ядерную энергию", - подчеркнул Факир Махбуб Анам.Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".

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нефть, бангладеш, аэс "руппур"