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В Армении назвали надежду на доступность европейского рынка самообманом
В Армении назвали надежду на доступность европейского рынка самообманом - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Армении назвали надежду на доступность европейского рынка самообманом
Надежда на доступность европейского рынка для армянских товаров является самообманом, заявил журналистам депутат парламента республики от оппозиционной фракции... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:24+0300
2026-11-17T14:24+0300
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ЕРЕВАН, 17 ноя – ПРАЙМ. Надежда на доступность европейского рынка для армянских товаров является самообманом, заявил журналистам депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Месроп Манукян.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
"Говоря о европейском рынке, мы не должны заниматься самообманом. То есть армянский коньяк и армянское вино неконкурентоспособны на европейском рынке. Совершенно очевидно, что они неконкурентоспособны… То есть, наш основной рынок сбыта — это ЕАЭС", - заявил Манукян.
По его словам, так же сложно представить, чтобы в Европе покупали произведенное в Армении ореховое варенье, клубничный компот, абрикосовый джем.
"Понимаете, это как минимум самообман", - отметил депутат. Он добавил, что потребителями ограниченных партий армянских товаров, поставляемых в Европу, являются в основном представители диаспоры.
"Теперь давайте разберемся с логистикой… Как, например, армянская форель или другая рыба будет поставляться в Европу? Какой будет логистика и какой будет себестоимость?" - отметил депутат.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местные производители уже заявляют о крупных убытках.
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мировая экономика, армения, европа, сергей данкверт, еаэс, ес, россельхознадзор
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, ЕВРОПА, Сергей Данкверт, ЕАЭС, ЕС, Россельхознадзор
ЕРЕВАН, 17 ноя – ПРАЙМ. Надежда на доступность европейского рынка для армянских товаров является самообманом, заявил журналистам депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Месроп Манукян.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
"Говоря о европейском рынке, мы не должны заниматься самообманом. То есть армянский коньяк и армянское вино неконкурентоспособны на европейском рынке. Совершенно очевидно, что они неконкурентоспособны… То есть, наш основной рынок сбыта — это ЕАЭС", - заявил Манукян.
По его словам, так же сложно представить, чтобы в Европе покупали произведенное в Армении ореховое варенье, клубничный компот, абрикосовый джем.
"Понимаете, это как минимум самообман", - отметил депутат. Он добавил, что потребителями ограниченных партий армянских товаров, поставляемых в Европу, являются в основном представители диаспоры.
"Теперь давайте разберемся с логистикой… Как, например, армянская форель или другая рыба будет поставляться в Европу? Какой будет логистика и какой будет себестоимость?" - отметил депутат.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местные производители уже заявляют о крупных убытках.