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Москвичам порекомендовали выезжать в среду только на зимней резине

Москвичам порекомендовали выезжать в среду только на зимней резине - 17.11.2026, ПРАЙМ

Москвичам порекомендовали выезжать в среду только на зимней резине

Автомобилистам в Москве рекомендуется выезжать только на зимней резине в среду из-за ухудшения метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:29+0300

2026-11-17T13:29+0300

2026-11-17T13:29+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Автомобилистам в Москве рекомендуется выезжать только на зимней резине в среду из-за ухудшения метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Там пояснили, что в среду в городе ожидается снегопад, возможна гололедица. В такую погоду следует отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом. "Если поездку на машине отложить нельзя, выезжайте только на зимней резине. Соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров и заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Будьте особенно внимательны на мостах и эстакадах, не отвлекайтесь на телефон за рулем", - рассказали в ЦОДД. В пресс-службе добавили, что Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за дорожной обстановкой в столице.

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россия, общество , москва, авто